Gijón reta al Ministerio desde la unidad: "El vial de Jove en superficie es inaceptable"

Las declaraciones de Óscar Puente desde el Ministerio de Transportes defendiendo una opción en trinchera, semisubterráneo, para sacar adelante en tiempo y forma el vial de Jove se cruzaron con las palabras de bienvenida de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, a los nuevos integrantes del Consejo Social. Y tras cruzarse, saltaban de móvil en móvil en un abarrotado salón de recepciones del Ayuntamiento en plena sesión constitutiva del máximo órgano de participación de Gijón. Pero si el secretario de Estado de Transportes y los informes de los técnicos ministeriales no habían convencido a los gijoneses, tampoco lo hizo el ministro.

Hasta ahora había sido el movimiento vecinal en las calle y los partidos políticos en el Pleno. Ayer todo Gijón dijo no al vial de Jove en superficie desde el Consejo Social. Un no alto y rotundo avalado por entidades sociales, vecinales, empresariales, sindicales y entrelazado con el no del Ayuntamiento –gobierno y oposición en sintonía– y el Principado de Asturias. Y un no unánime que se quiere presentar como la mayor de las fortalezas de Gijón en esta lucha.

"Yo os pido el respaldo para dos cuestiones. Una es considerar que el vial en superficie es inaceptable, y la otra que es el Ministerio quien debe aportar la solución", indicó Moriyón tras hacer un repaso a todo lo ocurrido en el último mes y confesarse incapaz de abordar este "último minuto y resultado" del Ministro.

No hubo ni que levantar la mano. Solo con la ronda de intervenciones quedó claro que todos los presentes –hubo ausencias como la de la Autoridad Portuaria– estaban de acuerdo en las dos ideas. Igual que unánime fue el acuerdo para sacar adelante, como se había fijado en una declaración institucional en el Pleno, un grupo de trabajo específico sobre el asunto con participación, entre otros, de colectivos que están en el Consejo Social, pero también de los vecinos de la zona oeste, el Ministerio de Transportes y Puertos del Estado. Las entidades interesadas en participar tienen hasta el miércoles para notificar a sus representados. El Ayuntamiento se encargará de avisar a los demás. Incluido el Ministerio.

De izquierda a derecha, Emilia Sierra (Conseyu de Mocedá), Joaquín Vázquez (Cooperativa), Miguel Ángel González-Posada (Les Caseríes), Maite Martín, Tita Caravera y Manuel Cañete (FAV), Pedro López Ferrer (Cámara de Comercio), Ángel Lorenzo (Otea), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes), Víctor Manuel Roza (CC OO) y Victorina Fernández (Consejo de Mujeres), antes del inicio de la reunión. | Adrián Sierra / R. Valle

El Consejo Social dejó claro que no son ellos, sino los técnicos ministeriales, quienes deben determinar el proyecto. Pero teniendo claro que la alternativa que se defiende desde Gijón, y desde Asturias, es el soterramiento. Que era la opción que solo hace un año también defendía el Ministerio. Tanto, que licitó la obra por 285, 7 millones. Y otro mensaje claro de Gijón al Ministerio: el proyecto que se plantee debe atender a criterios de viabilidad económica y técnica, pero también tener muy en cuenta el factor social en cuanto a la trascendencia que para la salud de los vecinos de la zona oeste tiene eliminar el tráfico pesado de su día a día. De estos condicionantes habló, entre otros, el viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, para quien "el vial en superficie no es siquiera una alternativa. El Ministerio debe estudiar el vial soterrado como primera opción y desistir de seguir trabajando en la propuesta en superficie". El apoyo del Principado se reconoció como fundamental en esa unidad por el vial de Jove. Una fortaleza más a la hora de ejecutar un frente común contra el plan del Ministerio.

"Es osado decirnos a los asturianos cómo se hacen los túneles", ironizó Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio, antes de concretar el rechazo total de su organización a nada que no sea un vial soterrado. También puso sobre la mesa López Ferrer la necesidad de atajar el problema ahora, ante el crecimiento del paso de camiones que supondrá el desarrollo de todos los planes que hay para El Musel. "Si ahora pasan cien camiones al día, luego pasarán 10.000", ejemplificó. "Gijón tiene que decir basta ya", expresó el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), Manuel Cañete, para quien no tiene un pase que el Ministerio "quiera hacernos volver a la casilla de salida de hace 30 años" y reivindicó que "los vecinos vimos que esto era una tomadura de pelo desde el minuto uno". Cañete hizo hincapié en los tiempos. No fue el único.

De "recalcar la urgencia" y de pedir "que se concreten plazos y presupuestos" habló también la presidenta de FADE, María Calvo, para quien el propio desarrollo de la Zalia y el Puerto necesitan de unos accesos que "no nos lleven otros diez años. No nos lo podemos permitir". Las palabras apoyo y unidad y expresiones como "todos a una" salieron también de la boca de los representantes del Consejo de Mujeres, CC OO, la Unión de Comerciantes, Otea, la Federación vecinal de la zona rural, la Cooperativa, el Conseyu de Mocedá, USO, Asata y Asprocon.

Ni siquiera se perdió el tono de consenso en las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos de la Corporación. Más dados en otras ocasiones a los discursos de "y tu más", vinculando los problemas a las siglas de una y otra organización política. "Gijón y Asturias dicen que el soterramiento es la primera opción, no hay que decir más", explicaba el socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", después de que la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, calificara de "inaceptable" que el Ministerio mantenga que no es viable un vial en túnel.

"Hay que poner pie en pared y lanzar esto; que retomen los estudios y hagan el proyecto en condiciones", reclamó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, mientras a su lado, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, le exigía a Puente y su equipo que asumieran su responsabilidad de dar a Gijón dos cosas: "Una solución técnica, que debe venir de ellos, y unas explicaciones, porque las dadas hasta ahora no han sido suficientes".

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, en su condición de portavoz del PP, destacó la importancia de esa unanimidad de acción, pero también la necesidad de tener información "para eliminar las faltas de confianza". Por eso reivindicó pedir al Ministerio que presente todos los informes sobre la licitación fallida.

Informes a los que el Ayuntamiento va a poder sumar la opinión de la demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a partir de un documento del que daba ayer ante el Consejo Social unas pinceladas el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. El informe, recibido por el Ayuntamiento "una hora antes de la reunión", establece que "en ningún caso encontramos pertinente la redacción de ningún proyecto con características ya predeterminadas" teniendo en cuenta que la propuesta ministerial asume que se basarán en estudios realizados a lo largo del tiempo. "Estudios muy probablemente desfasados", indica el informe colegial.

A su entender dos son las opciones que tiene el Ministerio. Una pasa, como ya hizo en 2015, por retomar el proyecto licitado completando los estudios pendientes y ajustando las soluciones constructivas a las conclusiones de esos nuevos análisis. Y otra es "realizar de forma diligente" un riguroso estudio de alternativas que cuente con todos los condicionantes actuales en materia urbanística, constructiva, económica y social. Sin olvidarse de contemplar las infraestructuras ya construidas o en previsión de construirse.

Para los ingenieros que participaron con sus propuestas en el informe es evidente que todos los problemas han venido por las deficiencias del estudio geotécnico y las escasa pruebas técnicas hechas para su elaboración y que parte de las deficiencias en los estudios tienen que ver con una escasa dotación económica para ejecutarlos. Aquí encuentran el "pecado original". El informe analiza otro detalle económico que fue de interés para muchos de los miembros del Consejo Social. Los alrededor de 700.000 euros con que se tendrá en indemnizar a cada licitador –se calcula que han rondado la docena– por los gastos que tuvieron al presentarse a la fallida licitación. "Las indemnizadas pueden ascender hasta ocho o diez veces lo dedicado a la redacción del proyecto del vial de Jove. Esto es suficientemente explícito", se indica en el documento que también deja claro que no hay problemas para hacer una obra de este tipo, incluso en un marco de mayor complicación. "Varios de nuestros compañeros han explicado que llevaron a buen término con modificaciones obras de este tipo, incluso con mayores indefiniciones de partida que la que ahora nos ocupa", se puede leer.

Pero al margen de lo que digan los técnicos la palabra de Gijón es no al vial en superficie. Y esa respuesta unánime de la ciudad será la que se defenderá en los despachos por la Corporación y en la calle por los vecinos. "Vamos bien, gracias a todos. Es el agradecimiento de la Corporación y de Gijón", remató la Alcaldesa en su despedida al Consejo.

Mesa redonda en el Ateneo de La Calzada impulsada por cuatro entidades culturales

El Ateneo de La Calzada acoge el próximo lunes a las siete de la tarde, en su salón de actos, una mesa redonda titulada "¡Sin rodeos! Debate a fondo sobre el vial de Jove". Un acto organizado de manera conjunta por el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero, Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa y que tiene lugar en pleno corazón de la zona oeste. El ámbito territorial más afectado por los cambios previstos desde el Ministerio de Transportes para los accesos al puerto de El Musel. En esta mesa redonda participarán la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el presidente de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, Carlos Arias y el secretario general de la Unión Comarcal de Gijón de CC OO, Víctor Manuel Roza. El acceso al acto es libre hasta completar el aforo del local y no es posible reserva previa para garantizarse el acceso al evento, en el que se analizarán las perspectivas de futuro y presente de la ansiada infraestructura.

