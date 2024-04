Picotazos de hambre entre mesa y mesa: "Roban comida"

El informe anual de quejas ciudadanas, recientemente presentado, incide en los problemas que causan las gaviotas y las palomas, sobre todo en las terrazas de Gijón. Los hosteleros claman al cielo por las molestias ocasionadas por estas aves, que no se amilanan para abalanzarse hacia los pinchos. La presencia humana no les intimida. Sonia Vega, copropietaria del restaurante "El Alvoroto", en la calle Buen Suceso, roza el hartazgo. En esta época del año, son las palomas las que llevan la voz cantante. "No es que vayan a las mesas de fuera, ya ni esperan a que la gente se marche", apuntaba ayer Vega, que señaló que los ejemplares "atacan" las mesas con ansias de comida. "Es horroroso, y cuando te das cuenta las tienes dentro del bar paseando por la barra", aseveró Sonia Vega.

Javier Díaz y Juan Carlos Rodríguez llegaban ayer dispuestos a tomar algo al sol en "El Alvoroto" cuando una paloma rapiñaba hasta la última miga del pincho que habían dejado los clientes precedentes. "Hay bastantes problemas", reconocía Díaz, que recordó el día en el que una gaviota se comió el bocadillo de su mujer en la playa. Rodríguez consultaba ayer el móvil mientras la paloma se debatía entre quedarse como acompañante o partir del lugar. "Huele a gallinero y cuando vienen las gaviotas se montan peleas", denunció Sonia Vega, para la que la problemática de estas aves "va a más". "Debería haber más control y que se quiten nidos", subrayó la hostelera, que no duda en echar una mano para ahuyentar a las palomas que se posan sobre las terrazas de otros establecimientos cercanos.

Juan Carlos Rodríguez consulta el móvil en una terraza de la calle Buen Suceso, con una paloma sobre la mesa. / Adrián Sierra

A unos metros, en la terraza de la hamburguesería "Gilda", Daniel García se refrescaba con una cerveza en compañía del propietario del restaurante "Rumble" David Marrón, que sufre a diario las consecuencias del bajo vuelo de palomas y gaviotas. "Es muy molesto y llevamos años así", recalcó Marrón, que incidió en la "gravedad" del asunto. "La clientela se queja porque llegan a robar comida de las mesas. Un día me quitaron un trozo de empanada", lamentó el hostelero, que también pone el foco en la "suciedad" generada por las aves en la fachada y en los toldos. Marrón ya se prepara para el aluvión de gaviotas en la temporada estival. "A partir de junio, son una plaga", declaró. Decía Daniel García que escucha "cada dos por tres" el sonido de servilleteros o bandejas que caen al suelo por las palomas. "Es horrible", sentenció.

"Es la guerra de siempre y la gente se está cansando", afirmó Bárbara Rúa, responsable de la cafetería "Korynto", en plena calle Corrida, que remarcó que las aves "rompen vajillas" y dejan excrementos. "Están muertas de hambre y por eso vienen", aseveró Rúa. La campaña de control de estas especies tendrá lugar de mayo a julio, periodo de puesta de huevos y cría. La hostelería insta a que surta efecto para que tomar algo en una terraza no continúe siendo una profesión de riesgo.

