Lo que ojo no ve lo capta la cámara de "Rafer": "Siempre hay algo nuevo"

"Ahora es cuando me recreo haciendo la fotografía con toda la amplitud que pueda dar una cámara, porque es tan grande que nunca me aburro. Siempre encuentro algo nuevo". Con estas palabras se expresó ayer por la mañana el fotógrafo Ramón Fernández, más conocido como "Rafer", uno de los ases de la cámara más reconocidos de todo el Principado. Y lo hizo en el vestíbulo de la segunda planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, donde inauguró su nueva exposición, una más, llamada "Dinámica del movimiento (la mar)", una muestra que trata de reflejar lo que no ve el ojo humano, pero sí el obturador de una cámara.

La inauguración de la exposición estuvo muy animada. No solo por la cantidad considerable de público que fue capaz de movilizar "Rafer", con una dilatadísima carrera a lo largo de los años, sino también porque a la misma acudió la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, así como la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro. La muestra en el Antiguo Instituto, que se puede visitar desde ayer y hasta el próximo viernes 24 de mayo, está compuesta por 64 imágenes centradas en la mar, donde se pueden apreciar veleros, olas y surferos desde una perspectiva que la capacidad humana no permite. Además de las 64 imágenes del fotógrafo, hay 32 marcos en la muestra.

Rafer estuvo ayer presente en el primer día de la muestra y lo estará todos los viernes hasta la conclusión de la misma para ofrecer visitas guiadas a todos los interesados. "Espero que la gente se anime a venir, porque además estaré encantado de explicar la técnica con la que está tomada cada fotografía, recalcó el artista, que ha viajado por medio mundo acercando a los asturianos y a los gijoneses algunos de los lugares más recónditos del planeta. "Al final, todos aprendemos de todos y a veces no es que la gente vaya a copiarlo, pero sí que puede encontrar inspiración y despertar el amor propio a hacer algo diferente", postuló el fotógrafo.

Rafer se mostró, por otro lado, encantado con la cantidad de gente que asistió ayer a la muestra en el Antiguo Instituto. Ramón Fernández lleva incontables inauguraciones de sus trabajos, pero aún así ayer no pudo por menos que sentirse emocionado. "Y cada día me emociono más, porque se me va quitando el miedo a hablar", dijo, con su habitual tono cercano y amable. "Hace ya mucho de las primeras exposiciones, cuando fui a Cuba, que, por cierto, aquello sigue todo igual. En cada viaje que hice, realicé una exposición y eso era una forma de enseñar a la gente la cultura de esos países", contó. "Luego ya cuando dejé la ‘BBC’ (como se conoce en la jerga a las bodas, bautizos y comuniones) me convertí en fotógrafo por devoción y no por obligación", comentó respecto a su etapa actual, plagada de éxitos, como el de ayer en el Antiguo Instituto.