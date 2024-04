El Principado defiende reactivar el viejo plan de accesos al Puerto por Aboño "en paralelo" al vial de Jove

El Principado plantea solucionar el fiasco del vial de Jove a dos velocidades: instando, por un lado, al Ministerio de Transportes a estudiar de nuevo el posible soterramiento por Jove como solución a largo plazo y, con mayor urgencia, reactivando el proyecto de acceso al Puerto por Aboño, sirviéndose del plan que ya se había aprobado en 2011. Así lo señaló esta mañana el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, durante la comparecencia en la Junta que habían solicitado los diputados del Partido Popular. Aclaró Calvo, en la misma línea de lo que ya se había adelantado ayer en la Alianza por las Infraestructuras, que esta solución por Aboño sería una mejora "en paralelo" a la solución que se estudie por Jove, y que implicará, además, dos mejoras: el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña hasta el empalme, otro proyecto realizado en 2011 y que debe ahora "revisarse", y actualizar también el propio proyecto de Aboño con una "obligada remodelación del nudo del empalme" para reorganizar los tráficos que hoy circulan desde Tabaza en dirección a la GJ-10 y la Autovía del Cantábrico.

Defendió Calvo abordar "una mejora integral" de los accesos al Puerto por Aboño, con el desdoblamiento ya citado, una idea en la que ya se había trabajado hace años y que solo hay que "revisar". "Podría licitarse a corto plazo", aseguró el consejero, que planteó también formalizar un protocolo para "ordenar" todas las actuaciones. La del nudo del empalme dependerá de su administración. Calvo defendió la "urgencia extrema" de un nuevo acceso a El Musel y que el Gobierno de Asturias, viendo el "rechazo unánime de la sociedad civil", comunicará al Ministerio que no se acepta una solución en superficie por Jove y que se precisa de una solución que "no atraviese en superficie la trama urbana". Apeló, también, a que lo "decepcionante" del fracaso de la licitación del túnel no lleve a la "frustración" y priorizar la búsqueda de alternativas. Ambas soluciones, Jove y Aboño, "son perfectamente compatibles", y no implica que apostar a corto plazo por esta segunda opción implique renunciar a la primera, si bien la solución de Aboño sería más ágil de ejecutar.

El gobierno local, por su parte, y en palabras del portavoz Jesús Martínez Salvador, aplaude que la "unanimidad" en el rechazo al vial en superficie se extienda ahora al Principado y elude valorar las soluciones técnicas alternativas: "Nosotros tampoco queremos conducir esto a un debate donde los políticos tengamos que opinar sobre lo técnico. Hay unas premisas muy claras: hay que hacer una solución definitiva, una solución que elimine el tráfico rodado en superficie de los barrios de Gijón y eso es lo que creemos que tenemos que trabajar. Gijón no está ahora para soluciones provisionales, Gijón está para proyectos serios y que se ejecuten a la mayor rapidez posible. Esto es en lo que este gobierno local se queda".