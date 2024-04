Álvaro Muñiz anunciará su intención de no repetir al frente del Ateneo Jovellanos

Álvaro Muñiz trasladará hoy a los socios en la asamblea ordinaria del Ateneo Jovellanos de esta tarde su intención de no optar a la reelección en la presidencia del Ateneo Jovellanos. Muñiz, que accedió al cargo hace dos años, "para no dejar morir al Ateneo", mantiene su postura de dejar paso si aparece algún candidato a presidir la entidad. No obstante, también sigue firme en su idea de que la entidad no se quede "huérfana", en caso de que no exista ninguna alternativa para sucederle en las elecciones que tendrán lugar el próximo año, ya que los ciclos de mandato en la entidad son de tres años.

El actual presidente del Ateneo Jovellanos, que accedió en noviembre de 2022 al cargo, en la que es su segunda etapa al frente de la entidad cultural, donde ya estuvo también al frente entre 2013 y 2016 y se integró después en las juntas directivas de los siguientes responsables. Hace un par de años Álvaro Muñiz tomó la decisión de presentarse, tras anunciar Luis Rubio que no optaría a la reelección. "No lo tenía previsto, pero lo hago con mucha ilusión", reconoció en aquel entonces Álvaro Muñiz, que fue hasta su jubilación en 2018 director de la Feria de Muestras de Asturias, y que ahora está al frente de la popular e histórica entidad cultural.

La Escuela de Comercio acoge esta tarde a partir de las 18.30 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda, la asamblea general ordinaria del Ateneo Jovellanos, en las que se presentarán unas cuentas "equilibradas" del último ejercicio y la memoria de actividades realizadas, que ascienden a 78, sumando charlas, recitales o presentaciones de libros.

La entidad cultural programó 40 conferencias, de las que 10 estaban enmarcadas en el "Ciclo de Salud Mental". También se organizaron 19 presentaciones de libro y 13 actos de poesía contando recitales y acercamiento de obras al público. Además, también proyectarán dos películas y llevaron a cabo otros cuatro actos en colaboración con la Fundación Alvargonzález. En 2023 además el Ateneo Jovellanos organizó actos junto a la Sociedad Filarmónica de Gijón. Y también se ofrecieron viajes a sus socios a Burgos, El Bierzo, Lisboa o Liébana.

El Ateneo Jovellanos cuenta actualmente con cerca de 500 socios, aunque su público potencial es más amplio, ya que sus actividades, que se llevan a cabo en la Escuela de Comercio, son de libre acceso.

