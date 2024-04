El Judo La Calzada, llave por un túnel

Rubén Rodríguez, presidente del Club Deportivo Judo La Calzada, es rotundo. "Lo que pasa es que no se escucha lo que piden los ciudadanos", asevera, con los rodeos que ha dado el proyecto del vial de Jove como base de su proclamación. La entidad asienta su actividad en la Escuela Asturiana de Musculación, en la calle Manuel R. Álvarez. A cierta distancia divisa la rotonda del Arbeyal. A Rodríguez le cansan todos los cambios y propuestas en torno a un plan en el que cada día hay un nuevo capítulo. "Es un tema más político que ni se mira desde aquí, sino desde Madrid", subraya el presidente del club, que apunta que un vial en superficie supondrá "aumentar más la contaminación en una zona que está tremendamente contaminada".

"Va a ser inevitable molestar a alguien y habrá perjudicados, pero la mejor opción es el túnel", señala, por su parte, Pedro Zamora, secretario del Judo La Calzada y residente en El Llano. Establece cierto paralelismo entre la avenida de Gaspar García Laviana y Príncipe de Asturias por el continuo tránsito de camiones. Zamora incide en que deben ser los técnicos quienes ofrezcan las alternativas que contenten a la ciudadanía. "Que lo hagan donde quieran, pero túnel", insiste, tajante. El secretario del Judo La Calzada insta a los responsables del proyecto a ponerse las pilas. "Que se pongan a pensar y planificar, que hagan el túnel y se dejen de líos", afirma Pedro Zamora, para el que Gijón "es una ciudad guapa pero muy contaminada".

Rubén Rodríguez muestra su preocupación por las consecuencias para el entorno que pueden tener una autovía al aire libre. Pone como ejemplo uno de los campos del Gijón Industrial, que podría estar en peligro. Rodríguez no duda en admitir que la contaminación es "el principal problema de La Calzada" y que la ciudad "está deteriorada por la industria". Ya no vive en el barrio, pero cuando visita la casa de su abuela palpa en primera persona que lo de la polución no es ninguna broma. "Cada vez que voy veo que las persianas están sucias, que todo está negro. Se nota en el ambiente, aquí hay más enfermedades respiratorias", declara. Reconoce Rubén Rodríguez que la solución "no es fácil" en cuanto al vial de Jove, pero que "hay que ponerse en el lugar de la gente".

Cree el presidente del Judo La Calzada que el rechazo al soterramiento obedece a criterios económicos. "Es una pena", dice Rodríguez, que se pregunta "por qué el dinero no llega a Asturias". Destaca Rodríguez que las movilizaciones son "claves" para expresar la negativa vecinal al vial en superficie. "Es lo que hace al político espabilar", manifiesta. En una línea parecida habla Pedro Zamora. "Como la gente no se queje, no se hará nada", sintetiza. Tampoco ven con muy buenos ojos, además, la solución provisional de Aboño, "un maremágnum de basura" debido al tráfico pesado que soporta. Así lo define Rubén Rodríguez. "Todo lo que pueda ir bajo tierra para liberar espacio para zonas verdes irá en beneficio de Gijón", sentencia. En el Judo La Calzada, más de 100 deportistas, el grueso de los niños vive en la zona oeste. "El problema de la contaminación está en su día a día", indica el presidente.

Para Máximo González, maestro del club, el vial "no es viable que sea al aire libre". Sustenta esta opinión en la polución existente en el oeste gijonés y refleja su "apoyo" a los vecinos en su lucha por revertir la situación para que se retome la vía soterrada. "Hay que hacer lo que haga falta para que en Madrid tomen medidas", asegura Máximo González, para el que lo que está en juego ni mucho menos es una cuestión a corto plazo. "Esto es para el futuro, para el bien de los que vienen", resalta. El Club Deportivo Judo La Calzada tumba un vial en superficie.

