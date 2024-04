San Lorenzo apura los retoques para la temporada de baños

La temporada de baños en Gijón está a la vuelta de la esquina. El 1 de mayo, el próximo miércoles, arrancará un periodo que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Quedan pocos días y la puesta a punto de las playas urbanas se acelera. Los trabajos cobran fuerza en el principal arenal, San Lorenzo, donde las tareas se multiplican para que el espacio esté en perfecto estado de revista. La previsión es que el 15 de junio todo esté finiquitado.

La instalación de unas nuevas duchas en La Escalerona en sustitución de las anteriores, desgastadas, es una de las medidas más celebradas por usuarios y bañistas. Es el caso del grupo formado por Teresa del Riego, Nieves Castro y Luis Ángel Resch, que ayer apretaban con fuerza el botón para darse un agua tras nadar un rato en el Cantábrico. Son unos asiduos de San Lorenzo y, cuando ya asoma el verano, de la Escalerona. En invierno, "La Rampla" se convierte en su lugar de referencia para disfrutar de los rayos de sol. "Cuando está el mar mal solo nos bañamos, no somos imprudentes", bromeaba Nieves Castro. Teresa del Riego exhalaba un suspiro de satisfacción y alivio cuando se le mencionó el cambio de duchas. "Era lo que llevábamos pidiendo mucho tiempo", señaló la nadadora.

"Está muy mejorado", festejó Luis Ángel Resch, que ensalzó que el sistema ahora "es más sólido". Los amigos esperan que las aglomeraciones mengüen ya que se ha incrementado a cuatro el número de duchas. "Había tres y funcionaban dos o incluso una", decía Nieves Castro, para la que "uno de los valores de Gijón" es la calidad de sus playas y que, por tanto, es necesario un buen mantenimiento de cara a la época estival. "Esto hay que cuidarlo", declaró. Teresa del Riego ve "estupenda" esta renovación. Por su experiencia, no ha habido problemas con las remozadas duchas. "De momento va todo fenomenal. Está muy guapo después de años de pedir unas duchas decentes", subrayó. Mientras, Resch puso una pequeña objeción. "La primera está muy cerca del grifo. Cuando alguien se esté lavando los pies...", sostenía el nadador, con sorna.

Si por un motivo agradecen el reemplazo de las duchas es por el trajín que se monta alrededor en días donde reina el calor y la gente tiene ganas de darse un chapuzón. "Menos mal que han puesto cuatro porque aquí se forman grandes colas", afirmó Luis Ángel Resch, que encomió la "buena labor" municipal en ese ámbito para mejorar la experiencia veraniega en la playa de San Lorenzo. No obstante, dio un tirón de orejas al reivindicar una mayor limpieza cuando las riadas del Piles arrastran maleza y troncos. "En Semana Santa, por ejemplo, daba mala imagen, aunque nadie tiene culpa de las riadas", manifestó. Entre Teresa del Riego y Nieves Castro surgía una momentánea rencilla en cuanto a la presencia de los perros en el arenal. Los canes no podrán pisarlo durante la temporada de baños. "Estoy encantada", aseguraba del Riego. "Pues a mí me da igual que estén", respondía Castro.

Los preparativos en San Lorenzo contemplan varias actuaciones más, como la revisión y reparación de los pavimentos del paseo del Muro y de las rampas y los trabajos de pintura en barandillas, pérgolas, pasamanos, banderolas y bancos a cargo de personal de conservación viaria. Antonio Fernández supervisaba ayer un tramo de la barandilla, protegida con una cinta para que el color blanco se vaya asentando. "No estaban muy deterioradas", aseveró Fernández, que aun así remarcó la necesidad de una mano de pintura, en especial en el entorno de la Escalerona en momentos de pleamar. El repintado, informó el operario, se compatibilizará con la campaña de baños.

Por la arena paseaba el matrimonio de José Ramón Soria y Dolores Calvo. Son de Madrid y está pasando unos días en Gijón con la perra "India". Tenían que exprimir que los canes todavía pueden corretear por San Lorenzo. Pronto Soria se percató de los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en la playa. "Se ve que ya se va preparando. Todo lo que sea por beneficio de la gente, los bañistas y el turismo, lo veo perfecto", comentó José Ramón Soria. "Está muy bien cuidado y limpio", valoró, por su parte, Dolores Calvo.

La caseta de Salvamento será otro de los pilares durante la temporada de baños que comenzará la semana que viene. Antes de la llegada de los socorristas se realiza el acondicionamiento del equipamiento. Ana Bayón y Silvia del Rosal se afanaban ayer en dejar la caseta como los chorros del oro. "No hay mucha suciedad fruto de la dejadez", proclamó Silvia del Rosal. La arena, como es lógico, era el principal obstáculo. "El viernes vendrá el equipo de cristaleros", anunció Ana Bayón. Las siguientes paradas, Poniente y el Arbeyal. Emulsa también limpió la zona del Náutico, que se sumaba a las labores para eliminar el verdín de la Escalerona y al habitual cribado de la arena seca. Diferentes actores que protagonizan los preparativos para una temporada que el miércoles vivirá su pistoletazo de salida.

