Los transportistas exigen no renunciar "por dinero" al soterramiento en Jove

El sector del transporte recibe dividido la sugerencia del Principado de estudiar desdoblar la carretera hasta El Empalme para habilitar el vial de Aboño mientras se soluciona el fiasco del túnel de Jove. Los más beligerantes, de las tres entidades principales en la región, son los integrantes de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), cuyo presidente, José Fernández Delgado, adelantó ayer que su equipo estudia ya posibles "movilizaciones" contra el "rodeo" que supondría para ellos dejar de transitar por Gijón. Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, desconfía de la idea de una "solución provisional" que, teme, podría acabar en una renuncia al proyecto de Jove. Y Ovidio de la Roza, de Asetra, confirma una posición más intermedia y reconoce que el acceso de Aboño "sería lo más rápido y, quizás, lo más asequible". Todos, no obstante, sigue poniendo el foco en un vial con túnel soterrado por el valle de Jove, que es la alternativa que, explican, era la que menos afectación al entorno tendría y la que se había consensuado con la sociedad civil.

García Monjardín entiende que la solución de un vial soterrado por el valle de Jove no puede descartarse todavía. "Es lo que queremos. Y si al final resulta que no se puede hacer por un tema técnico, vale, pero no lo aceptaremos si resulta ser una cuestión de dinero. Tenemos tanto derecho como cualquiera a tener unas infraestructuras dignas", asegura. A su juicio, el acceso al Puerto por Aboño no está hoy en condiciones de asumir más tráfico, y su temor es que este anuncio del Principado derive en un traslado del tráfico antes de impulsar cualquier mejora en el entorno. "Lo que veo con esto es que, como demos el ‘ok’ a la idea, dentro de cuatro días nos obligarán a los camiones a ir por ahí diciendo que es una medida provisional y sin que esté el entorno acondicionado. Y ya sabemos que lo provisional se convierte muchas veces en permanente", advierte.

Aclara el de Cesintra que, hoy por hoy, no hay una alternativa viable que pueda aplicarse de manera inmediata. "Para ir por Aboño habría que hacer antes el desdoblamiento y una remodelación que llevaría también su tiempo. Cuando se acondicione, sí podríamos ir por ahí de manera provisional, pero pedimos que se haga lo que estaba programado, el vial de Jove, y que no se abandone por una cuestión de presupuesto", concreta.

De la Roza, por su parte, considera que por ahora la idea de Aboño es, al menos, "una opción a contemplar", pero incorporando mejoras al trazado actual. "Se podría valorar siempre y cuando se prolongue la autovía desde la Peñona y hasta El Empalme y habilitando un trazado homologable a todo tipo de transportes y todo tipo de mercancías", concreta.

Reconoce el líder de Asetra que seguramente este planteamiento que sugiere el Principado sería "lo más rápido y quizás lo más asequible", y entiende que, por eso, su grupo no lo puede "descartar". No es, sin embargo, su opción prioritaria. "Siempre hemos dicho que para nosotros lo que había que hacer era el soterramiento por Jove y que una solución en superficie se descartaba, y por ahora la opción de Aboño parece lo más rápido y ejecutable", señala el presidente. "Tendría que ser, eso sí, con un vial adecuado para el tráfico que tendría que aguantar. Porque no hablamos solo de camiones: toda esa zona es muy industrial y recibe mucho tránsito", añade.

Fernández Delgado, por último, se muestra más tajante. "No parece viable. Primero, porque nos exige un rodeo de unos 15 kilómetros que ya sería un coste añadido para los transportistas. Después, no me parece viable ni por el propio tráfico, por el paso de contenedores y bañeras y demás. Por ahora estamos en contra de esa maniobra o, al menos, pedimos que se busquen alternativas", asegura. También él entiende que, en cualquier caso, a muy corto plazo los camiones tendrán que seguir pasando por Príncipe de Asturias. "Habrá que seguir circulando como hasta ahora. Sabemos que los camiones molestan a la gente, pero es que si no nos dan alternativas...", lamenta. El líder de la UITA, además, explica tener la sensación de que, cuando se debate sobre contaminación, "se pone el foco" en su gremio. "Parece que la gente no piensa en que en los camiones también trabajan familias. No todo es culpa del camión. Nuestro trabajo es imprescindible y tienen que respetar la actividad que hacemos", asevera.

Desde la UITA, de hecho, ya se están "moviendo hilos" ante el temor de que se les quiera derivar ya por Aboño. "Igual tenemos que llegar a las movilizaciones. No lo sabemos aún, pero no nos vamos a resignar a hacer lo que digan cuatro personas. El acceso por Aboño está en muy malas condiciones hoy en día. Es que ni siquiera limpian; hay una polvareda tremenda siempre. ¿Cómo van a querer meter el tráfico por ahí? Todas esas mejoras en los enlaces y en El Empalme llevan años diciéndolo y nunca se llegó a hacer nada", critica Fernández Delgado, que teme que este bloqueo en los accesos a El Musel afecten a la expansión del Puerto. Reprocha, también, que desde el Principado no se les hubiese planteado estas alternativas para poder trasladarles su opinión directamente y entiende que la situación actual responde a "una falta de inversión pendiente desde hace muchos años".

