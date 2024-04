El Ateneo Jovellanos aprueba sus cuentas en su asamblea ordinaria

El Ateneo Jovellanos aprobó sus cuentas durante su asamblea ordinaria, celebrada ayer en su sede social en la Escuela de Comercio, en la que acudieron una veintena de socios. La directiva que preside Álvaro Muñiz presentó unas cuentas "equilibradas", que fueron refrendadas por los socios de la entidad cultural, al igual que la memoria de actividades de 2023, que ascendió a 78 actos, entre ponencias, presentaciones de libros o recitales.

Álvaro Muñiz, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, transmitió a los socios su intención de no repetir en la presidencia del Ateneo Jovellanos cuando termine el año que viene su ciclo en el cargo. "Es necesario un relevo en la presidencia", transmitió Muñiz, que abrió de esta manera la veda a que se produzca un relevo. "Mi intención es no optar a la reelección, pero no dejaré tirado al Ateneo Jovellanos si no hay ninguna alternativa", comentó Muñiz, que también recordó que cuando accedió al cargo en 2022, para suceder a Luis Rubio, en el que es su segundo periodo como presidente, lo hizo ante la falta de candidatos y para no dejar en una situación crítica a la entidad.