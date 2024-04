La famosa máquina recreativa que ha sido fabricada "desde cero" por los alumnos de un conocido instituto gijonés

El IES La Laboral, por momentos, parece un centro recreativo a pequeña escala. Y es así gracias a una máquina de "Air Hockey" gestada desde la nada y cuya razón de ser aparece reflejada, con claridad, en un cartel situado en el lateral de la estructura. "Situación de Aprendizaje", reza. Los artífices, los alumnos de segundo de Bachillerato de Tecnología e Ingeniería, que han dedicado meses a trabajar en una idea que ya se puede tocar y, por supuesto, disfrutar. El profesor Omar Fernández ha guiado un proceso cuyo resultado convence. "Están todos los estudiantes muy orgullosos del trabajo final", afirma el docente.

En los bloques temáticos de la asignatura Tecnología e Ingeniería, dice Fernández, se habla de regulación automática, electrónica o estructuras. El cóctel derivó en un proyecto que motivó al alumnado desde el primer minuto. "Queríamos que ellos vieran que se podía llevar a cabo", reivindica el profesor, desde siempre proclive a implementar las nuevas tecnologías en el aula y a combinar la enseñanza tradicional con iniciativas que fomenten la "autonomía" de los estudiantes. Es el caso de esta máquina de "Air Hockey", para la que ha habido que programar, diseñar en 2D y 3D, cablear, etc.

El trabajo se repartió por grupos, como si fuese una empresa, para abarcar el diseño web, la parte eléctrica y estructural o la programación. No había otra forma para agilizar las labores, ya que todos "partían de cero", como reconoce Omar Fernández, que ensalza la implicación de los alumnos y su tesón para afrontar los reveses surgidos durante el proyecto. Porque los ha habido. Y de eso se trataba, de aceptarlos y superarlos. "La clave en la educación es el esfuerzo. Ha habido millones de dificultades, desde que no funcionaba el ventilador hasta que no encajaban las piezas o que no se movían las fichas", explica el profesor del IES La Laboral. "Esa manera de solucionar los errores es lo que te curte", apunta Fernández, para el que este aprendizaje, con sus contratiempos, servirá a los chavales a largo plazo. "Hay que enfrentarse a las adversidades, se las van a encontrar en el futuro laboral", remarca.

Lucas Arnaiz y Asur Prieto, montando la estructura. / Sergio García

El "Aula Maker" del instituto fue el centro de operaciones desde el que crear la máquina recreativa. Hubo mucho de ensayo-error, como en las porterías. En las probaturas, las fichas iban demasiado fuerte y no entraban en la meta. Las impresoras 2D y 3D han sido troncales, un elemento fundamental para elaborar, por ejemplo, las propias fichas. Sobre una placa de metacrilato se asienta una pista por la que no paran de cantarse goles. Hay una pantalla táctil que muestra el marcador del duelo y hasta luces LED para ambientar.

Asur Prieto fue uno de los encargados de la faceta estructural. Comenta que tocó hacer varias probaturas hasta que la base ofreciera las garantías necesarias. Incluso uno de los ventiladores se rompió y "hubo que hacer muchos agujeros en la placa", sostiene Asur Prieto, para el que embarcarse en este proyecto ha estimulado el "trabajo en equipo", el apoyo mutuo entre compañeros para que la iniciativa llegara a buen puerto. Piensa de manera similar Ana Rodríguez, una de las responsables del 2D, que proclama que el proceso "ha sido muy entretenido". "Había que pensar formas creativas para que todo funcionara con los materiales que teníamos", señala. En ese sentido, valora las lecciones aprendidas a lo largo del curso gracias al proyecto. Menciona su formación con la máquina láser y también incide en las pruebas realizadas en cuanto a los sensores y más cuestiones relacionadas con la estructura.

Alejandro García, junto a Martín Lozano y Raúl Fernández, se ocupó de la programación, es decir, lo relativo a las luces, la pantalla táctil o los sonidos. "Empezamos con nociones básicas, nos orientamos con foros de Internet y tuvimos que explorar un montón", subraya García, que manifiesta que la Inteligencia Artificial ayudó para "sacar el proyecto adelante". Como resume Omar Fernández, el alumnado tenía que "sacarse las castañas del fuego". Y vaya si lo hicieron para desarrollar una máquina que invita a echarse unas partidas. Más si cabe cuando los propios alumnos han sido los "ingenieros". El IES La Laboral se pasa al arcade.

