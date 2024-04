Gijón redobla la ofensiva por el vial de Jove: "aluvión" de crespones y nuevas protestas que se planean (incluida una "bienvenida irónica" a un alto responsable estatal)

La ofensiva vecinal por el vial de Jove redobla ahora sus esfuerzos con el objetivo de que la zona oeste cuelgue un "aluvión" de crespones negros en sus ventanas a tiempo para recibir este lunes al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en su visita a la ciudad para presidir el consejo de Gijón al Norte. Bromean los vecinos sobre su convocatoria ya lanzada para concentrarse ese día a las puertas del Ayuntamiento a modo de "comité de bienvenida irónica" a las administraciones convocadas, y apuran estos días sus recortes de telas negras para regalarlas a quienes quieran participar en la protesta, pero no dispongan de material para ello. Mientras, en La Calzada ya tienen lista, también, su "pancartona", una gran lona de siete metros que colgarán desde la fachada del Ateneo Obrero el próximo día 2. "Tenemos que pensar en nuevas formas de participar que exijan menos esfuerzo que el acudir siempre a las manifestaciones", razona Carlos Arias, líder vecinal de este barrio. "Vamos a intentar que los crespones sean una forma de protesta masiva. Haremos un llamamiento con carteles por los comercios y los portales", añade Marta Suárez, de la misma asociación. "Tenemos que asegurarnos de que el secretario de Estado no perciba una sensación de división en la ciudad ahora que se habla de Aboño. No hay división ninguna: queremos un vial soterrado en Jove", aclara Manuel Cañete, líder de la federación de asociaciones de la zona urbana (FAV).

En estos últimos días, y tras varias manifestaciones ya celebradas a lo largo del último mes, la zona oeste se vuelca ahora en ultimar los preparativos para un nuevo tipo de ofensiva que ellos denominan "más silenciosa" pero, creen, es también más "viable" para poder sostenerse en el tiempo. La convocatoria de protestas continúa –la próxima será ya la semana que viene, el día 4, con una manifestación en la que se pretende rodear la rotonda de El Arbeyal, a las 12.00 horas, lo que previsiblemente afectará al tráfico a El Musel–, pero las asociaciones quieren iniciar ahora movilizaciones "más del día a día", en palabras de Arias, y "más masiva", en palabras de Cañete, que permitan ejercer "presión" de manera constante.

Marta Suárez, Francisco Jesús Suárez y Paquita Narváez, recortando crespones negros que se repartirán entre el barrio. / Juan Plaza

El líder de la FAV explica que, aunque los crespones seguramente colonicen sobre todo el entorno más próximo a Cuatro Caminos –dice Marta Suárez que esperan convencer a los inquilinos de algún edificio entero, hablando con todas las viviendas, a modo de reclamo–, desde la FAV se intentará involucrar al resto de barrios. Ya se han visto pancartas negras por El Muselín y, ayer, se empezaron a colgar crespones por Tremañes. Cañete está ahora en contacto con Pescadores y ya ha entregado lazos negros a Jove. Hablará con todos los presidentes y, también, con Miguel Llano, su homólogo en la federación rural "Les Caseríes", para incluir a las parroquias.

En La Calzada, por su parte, recortaron por fin ayer varias decenas de crespones para iniciar esta misma semana su entrega. Suárez y Arias, tijeras en mano, recibieron la ayuda de vecinos como Raquel Menéndez y de integrantes más veteranos como Salvador Menéndez, Paqui Narváez y Francisco Jesús Suárez. Han elegido una tela sintética, como las que se suelen usar en los disfraces, con la idea de que tarden algo más en deteriorarse. Esperan colgar carteles en portales y comercios como forma de "llamamiento" a nuevos interesados.

Vecinos colocando trapos negros ayer en el perímetro del campo municipal de Lloreda. / Juan Plaza

Se prevé que en estos próximos días Gijón, y especialmente la zona oeste, se vaya tiñendo de negro. "Aunque el color de esa idea de luto, en realidad, queremos vender ilusión: es una forma de participar apta para todo el mundo", aclara Arias. "Más allá del gesto, lo que nos interesa es mostrar unidad ante Transportes. Justo el secretario va a venir en unos días en los que parece que estamos debatiendo el vial de Aboño como una alternativa que no es tal", recalca Cañete. El Principado, en realidad, sugiere reactivar los viejos planes del vial de Aboño y del desdoblamiento de la GJ-10 hasta El Empalme como una solución "más a corto plazo" y mientras se solventa el fiasco del vial de Jove, a lo que no se renuncia, pero a la FAV le inquieta que Santano vaya a ver en Gijón este lunes una división que no existe. "Lo que pedimos es que hagan los estudios que faltan para que el proyecto que ya había para el vial de Jove se haga. Y cuando ese proyecto esté, podemos hablar de soluciones provisionales. Aquí ya sabemos que lo provisional acaba siendo eterno", razona Cañete, que sugiere al gobierno local colgar un crespón en la fachada consistorial. "Lo prioridad es sacar los camiones de Príncipe de Asturias como sea", apunta Arias.

Suscríbete para seguir leyendo