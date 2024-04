Los viejos planes de Aboño para el acceso a El Musel tienen precios "obsoletos", advierten las constructoras

La idea de reactivar, ante el fiasco del vial de Jove y mientras éste se resuelve, los viejos planes de acceso a El Musel por Aboño permitirían una solución más rápida que un túnel semisoterrado, pero, en realidad, tampoco sería inmediata ni del todo barata. Fuentes de la construcción asturiana explican que los cálculos que se hicieron para estos proyectos –tanto el desdoblamiento de la GJ-10 como crear un vial nuevo hasta Aboño–, al remontarse más de una década hacia atrás, han quedado "obsoletos". El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ya aclaró que ambos documentos tendrían que revisarse y actualizarse y por ahora, por tanto, su equipo no se atreve a hacer estimación presupuestaria alguna. Fuentes del sector de la construcción, consultadas por este diario, estiman ese repunte de precios en, "mínimo", un 40 por ciento, y aclaran que los precios podrían llegar a duplicarse. Por la parte del Principado, al menos, sí esperan que, de salir adelante esta alternativa, la remodelación del nudo de El Empalme, una obra que asumiría el Ejecutivo regional al completo, podría iniciarse ya el año que viene.

El sector está a la espera de que culmine la revisión del proyecto del desdoblamiento entre Lloreda y Veriña –que se canceló tras lograr solo una ejecución del 4 por ciento y tras encontrarse los operarios con elementos en el terreno que no se habían previsto– para, de acuerdo a ese repunte de inversión, calcular lo que podría costar el trámite restante. Sí se entiende que, viendo que en aquellos primeros trabajos aparecieron tuberías y tendidos que no se habían incluido en la documentación técnica, esta falta de información sobre elementos no previstos afectará también al tramo restante hasta El Empalme. En esta revisión del proyecto, también, se están actualizando cuestiones más formales, de acuerdo a la nueva normativa, que se habían quedado pendientes de actualizar. Según Calvo, esta actualización está ya casi lista –la redacción del proyecto se lanzó en marzo de 2022– y a punto de darse a conocer.

En el proyecto original, que apostaba por un desdoblamiento entero, hasta El Empalme, se calculaba una inversión de 78 millones de euros para una obra que afecta a un recorrido de 4,3 millones. El tramo hasta Veriña, un trazado de 3,6 kilómetros se había adjudicado por 33 millones. Esos números, a juicio de las constructoras, aumentarán sustancialmente y podrán ejecutarse antes que un vial soterrado, pero tampoco de manera inmediata. Solo para el tramo hasta Veriña se calculó un plazo de 43 meses. El plan del vial de Aboño, que se cifró en 30 millones, está en la misma situación.

