Apoyo a la reforma de la pérgola de Los Campinos: "Bienvenida es"

La restauración de la pérgola de la fuente de Los Campinos, popularmente la de "Los patos", ya está en marcha. A 24.090 euros se eleva el presupuesto de una intervención para la que ya ha finalizado el plazo de presentación de ofertas. Dos empresas se han interesado por los trabajos, pendientes, por tanto, de adjudicación. Los motivos de esta actuación obedecen al deterioro de la madera que forma la pérgola, agravado con el paso del tiempo y las condiciones climáticas a la que está expuesta. De hecho, representa un riesgo para los paseantes que crucen la fuente ya que la parte más perjudicada se halla en los puntos de apoyo. Los vecinos de la zona y usuarios de la fuente coinciden en la necesidad de esta reforma para preservar un lugar icónico de la ciudad.

Fermín Rodríguez reside en La Calzada, aunque acostumbra a pasar por Begoña y también por Los Campinos. Ve con muy buenos ojos la restauración de la pérgola de la fuente, un elemento "histórico". "Lo conozco de toda la vida y me gusta que esté bien cuidado", señala Rodríguez, que incide en impulsar el "mantenimiento" de un espacio que posee "una connotación nostálgica" para él. "Está bastante guapo, pero si hay algo roto claro que hay que cambiarlo. Esto tiene que estar en condiciones", indica. De manera similar piensan Aurora Galindo y Aurita Patallo. "Está genial que lo arreglen", apunta Galindo. Patallo reivindica el simbolismo de Los Campinos y asevera que "no puede estar abandonada".

Por la izquierda, Alexandra Gurdzhiya, Ana Robledo y Alba Villalba. / Adrián Sierra

Las amigas, pese a aplaudir las labores que se acometerán en la pérgola, instan a no quedarse ahí para que la fuente experimente un lavado de cara. "Conocí la fuente en su esplendor y no tiene nada que ver con esto", subraya Aurita Patallo, que lamenta la "suciedad" de las aguas. Ensalza, eso sí, la belleza de los azulejos, pero con una queja. "Hay peligro de caída en las rampas porque son pistas de aterrizaje", remarca Patallo, que confiesa que "hace años" que no paseaba por la plataforma. Ayer rompió esa racha.

Fermín Rodríguez, ayer, junto a la fuente de Los Campinos. / Adrián Sierra

Para Alexandra Gurdzhiya, la renovación de la pérgola es un paso necesario para mantener la "esencia" de la estructura y que la fuente perdure. En lo que pone el foco Ana Robledo es en el estado del agua, del que afirma la joven que "no es el óptimo". Apoya firmemente la restauración de la pérgola "por la seguridad de la gente". María Pilar López es una habitual del entorno, acompañada por su perra "Neska". "Vengo mucho por aquí y está a veces un poco indecente", sostiene López, que insiste en que la fuente de Los Campinos debería adecentarse. "Es muy bonita, preciosa, y necesita otro aspecto, otra higiene. A mí me gusta mucho", recalca María Pilar López, para la que el azulejado es "muy lucido", por lo que reclama un mayor cuidado del mismo. Sobre la restitución de la pérgola, manifiesta la vecina que "bienvenida es". Rememora López, de León pero que lleva décadas en Gijón, la época en la que nadaban patos por Los Campinos.

María Pilar López con la perra «Neska». / Adrián Sierra

La actuación conllevará la sustitución de los elementos de madera que conforman la pérgola por otros de iguales características físicas y estéticas, aseguran desde la concejalía de Sostenibilidad y Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles. Se procederá a colocar una lámina adhesiva butílica en los puntos de apoyo para alargar la vida útil de la estructura. Por el momento, la reforma de la fuente de Los Campinos se limita a la pérgola, pues se considera que el resto del conjunto se encuentra con condiciones aceptables en cuanto a los azulejos, la vegetación y la estanqueidad. Se estima que el plazo de ejecución de los trabajos en la pérgola sea de dos semanas.

