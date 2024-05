¿Gastronomía, ambiente, limpieza...? Esto es lo que destacan los turistas de Gijón

Más allá de las manifestaciones por el Día Internacional del Trabajador que tuvieron lugar este miércoles en Gijón, por las calles de la ciudad se dejaron ver numerosos turistas procedentes de toda España que han aprovechado el puente de mayo para conocer la región. "Nos está pareciendo todo muy bonito. Nos llama la atención el verde, el mar y la limpieza que hay en la ciudad", aseguraron los barceloneses María del Mar Fernández y Óscar Serrano, unas horas después de haberse bajado de un avión en Santiago del Monte.

Las Letronas fue, como ya viene siendo habitual, uno de los lugares más transitados por los foráneos. Los madrileños Aroa Vargas y Daniel Selma no desaprovecharon la oportunidad de conseguir su ansiada instantánea a la que no le hace falta pie de foto ni geolocalización. "La naturaleza pura es lo que más nos ha atraído para venir. Ahora que estamos por aquí hacemos turismo local y aprovecharemos para conocer las ciudades más emblemáticas de Asturias", explicaron Vargas y Selma, que están alojados en Cabrales desde que llegaron el martes en coche. "Todavía no hemos probado nada, pero tenemos ganas de probar el cachopo, la sidra y el resto de lo típico de aquí. La gastornomía es un aliciente más a la hora de decidirnos por el Principado", afirmaron.

Los barceloneses Noemí Medina y Víctor Gata también eran de los que vivían su primera experiencia en Asturias y en la Villa de Jovellanos. "Llegamos el lunes y estamos en un hotel de Oviedo hasta el jueves", indicó la pareja, antes de recalcar que "teníamos muchas ganas de venir por el tema del paisaje, por cómo choca la montaña con el mar y por la gastronomía, que es fantástica". Respecto a Gijón, Medina y Gata ensalzaron que "es una ciudad muy bonita". "Los edificios nos parecen súper curiosos porque son muy diferentes a lo que vemos allí. Aun siendo costa, la arquitectura es muy distinta", destacaron.

Quienes sí que pasaron la noche en un hotel de Gijón fueron los marbellíes Mariví Peña, Andrés Lorente y su hijo, Samuel. "Nos están encantando sus playas, su comida y su gente. Es una forma de vida distinta a la que nosotros tenemos allí", sostuvo esta familia, que no dudó a la hora de definir la gastronomía asturiana como "excelente". "Hemos comido fabes y cachopos y hemos bebido mucha sidra. Se lo recomendaremos a nuestros amigos", resaltaron. El incremento de visitantes fue notorio en el Muro de San Lorenzo durante toda la tarde. La canaria Elena Maffiote y su amiga catalana Mónica Martínez celebraban la ausencia de la lluvia. "Hoy ha hecho muy bueno. Ha estado muy bien para el mal tiempo que daban", dijeron. En esa misma línea se pronunciaron Raúl González, Iván García, Miguel Prieto y Marco Antonio Amoroso, procedentes de Madrid. "El clima es bastante agradable. Hemos tenido suerte", confirmaron estos jóvenes, a los que también les sorprendió "la limpieza de la ciudad en comparación con la nuestra".

Pese a que ninguno de estos grupos de turistas llegó en tren, aprovechando la Variante de Pajares, la madrileña Aroa Vargas agradeció la posibilidad de contar con los tremes de alta velocidad para viajar hasta el Principado. "Las ofertas de transporte están muy bien si necesitas venir a algún evento o a conocer Gijón. No tener que coger el coche facilita los tiempos y se nota a nivel económico", aplaudió. Sin embargo, añadieron que "preferimos el coche porque hoy estamos aquí y mañana podemos ir a Santander o a Cangas de Onís". "Al usar el AVE estas más restringido que con el vehículo", aseveró Selma.

