Las máquinas también sueñan en Gijón: Crónica de la primera jornada del L. E. V.

Suele ocurrir, cuando uno sueña, que memoria e imaginación se solapan y crean versiones alternativas de un recuerdo concreto. Se puede soñar, por ejemplo, con el dormitorio de la infancia, con la misma cama pequeña y el mismo decorado, pero no reconocer el papel de las paredes, que cambia de color, ni los muebles, que en el sueño tienen la misma forma pero, por algún motivo, parecen estar hechos de otros materiales. El artista visual e investigador italiano Francesco D’Abbraccio abrió este miércoles el Festival L. E. V. con un angustioso sueño proyectado en tres pantallas y sobre un suelo de espejo. Un sueño real, sirviéndose de los datos del Mirek Hardiker –que recopiló en un diario su mundo onírico durante más de dos décadas–, pero también imaginado, en este caso, con la ayuda de la inteligencia artificial. "Es una experiencia bastante fuerte", reconoció el artista al inicio de la primera proyección, ya que el sueño que se narra cuenta la muerte de la madre de Hardiker en un accidente de coche contra un autobús.

D’Abbraccio, que realizará hoy y mañana nuevos pases en turno de mañana y tarde en la caja escénica del Jovellanos, ha titulado la obra "Distrust Everything" –"desconfía de todo" en castellano– y la enmarca en su proyecto musical "Lorem". Considerado uno de los exponentes actuales del llamado "machine learning" aplicado a las artes, aclaró que la inteligencia artificial, para esta obra de 20 minutos, fue fundamental. "La transcripción de los sueños de Mirek eran muy cortas y con la inteligencia artificial pudimos desarrollar un guion más como de película", defendió el creador, que aplicó esta misma herramienta para el diseño de fotogrametrías en tres dimensiones y para recrear las voces de los tres personajes de la pieza: el niño –que es Hardiker–, la madre y el conductor. El italiano recomendó a los espectadores sentarse en el suelo si notan alguna molestia –la proyección incluye juegos de luces y sonidos graves muy fuertes– o incluso alejarse de las tres pantallas en caso de sentir angustia. En "Distrust Everything" aparecen escenas como la del niño narrada al principio y diálogos que no parecen tener del todo sentido pero que, al narrar un sueño, resulta coherente. "También quisimos hacer un baile entre las voces, que parece que oscilan", aclaró el artista.

La otra pieza inaugural del L.E.V. –e l festival comenzó este miércoles y termina este domingo– tomó como sede el teatro de la Laboral y se titula "The Third Reich". Proyecta, en otra pieza que sus responsables tildan como "frenética", todos los sustantivos del diccionario italiano traducidos al castellano. Hoy, el programa se acaba de desplegar del todo y, además de estas dos obras, que se mantienen, habrá también pases en la Escuela de Comercio, El Parchís –será una experiencia de realidad aumentada que se ve desde el móvil– y el Antiguo Instituto.

