"Foro lleva a Gijón camino de otro plan de ajustes", sostiene el PSOE

De salir adelante en el Pleno, como ayer lo hicieron en la comisión de Hacienda, las nuevas modificaciones presupuestarias presentadas por el gobierno de Foro y PP de los 28,2 millones de remanente líquido de tesorería solo quedarían sin gastar 11,9 para lo que queda de año. Eso supone que ya se ha gastado el 60%. Un porcentaje que ayer puso sobre la mesa la edil socialista, y anterior responsable de Hacienda, Marina Pineda. No tanto para denunciar esa cuantía, que también, como para criticar que se haya hecho sin esperar a saber si se podía hacer. Y es que Pineda recuerda que las reglas fiscales que limitaban el uso que los ayuntamientos podían hacer de su dinero y se suspendieron por la pandemia vuelven a estar operativas desde el pasado 1 de enero al no haberse prorrogado la suspensión como en ejercicios anteriores.

Una de las limitaciones tiene que ver con el uso del superávit. Un superávit que se cuantifica en el informe de estabilidad presupuestaria municipal que todavía está pendiente de rematar, según explicaba ayer en comisión la edil de Hacienda, la forista María Mitre, a preguntas de su antecesora. Así que, en ese contexto, "utilizar el 60% del remanente cuando todavía no se conoce el límite de disponibilidad no puede más que calificarse de imprudente", sentenciaba Marina Pineda.

Aún más, la integrante del grupo municipal Socialista también denunció que el presupuesto municipal de este año incrementó el gasto computable en un 16%, lo que supone multiplicar por seis la tasa de crecimiento permitida, según lo fijado por el Ministerio de Hacienda. En euros eso supone que, de ejecutarse por completo el presupuesto de gasto, Gijón se abría pasado en 34 millones sobre lo que tendría permitido.

Pineda denuncia que incumplir la legalidad vigente en cuanto al uso del superávit para financiar modificaciones presupuestarias y esa posible superación del gasto no financiero abren la puerta a que el Ayuntamiento de Gijón tenga que volver a acometer un plan de ajustes. No sería el primero. "Foro ya tuvo que presentar un plan económico-financiero en 2018 que conllevó un duro plan de recortes. Esa fue su herencia de entonces. Ahora no llevan ni un año de nuevo mandato y vamos por el mismo camino", sentenciaba Pineda tras acusar al gobierno local de Carmen Moriyón, y más en concreto a la concejala de Hacienda, de tener una política económica basada en "la práctica del avestruz: esconder la cabeza y no hacer nada".

Para dar mayor peso a su preocupación por la situación económica del Ayuntamiento de Gijón Pineda hizo referencia al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicado el pasado mes de abril. La entidad dependiente del Ministerio de Hacienda analizó en ese documento la situación presupuestaria de 25 grandes corporaciones de España. Una de ellas, Gijón. Y sobre Gijón determinó el elevado riesgo de incumplir la regla del techo de gasto no financiero "requiriendo la adopción de medidas para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar el déficit estructural de sus cuentas a medio y largo plazo".

En base a todo ello, y para evitar que ese riesgo de superar el techo de gasto y volver a un plan de ajustes, Pineda reivindicaba ayer un "giro radical" en la gestión económica del Ayuntamiento.

