El LEV cierra otra edición de éxito en Gijón con público de todas las edades: "El festival sigue teniendo mucho que aportar"

"La sensación es que el festival sigue siendo un proyecto muy vigente". Con estas palabras demostró este domingo su satisfacción la codirectora del LEV Festival, Cristina de Silva, después de que llegar a su fin la decimoctava edición de este festival de arte y creación audiovisual digital y música electrónica.

La última jornada de este festival de Gijón, de los más vanguardistas que se organiza en la región, tuvo lugar en el Jardín Botánico, donde al igual que en 2023 hubo conciertos destinados a ser escuchados con auriculares inalámbricos. A las 14.00 horas fue el turno de "Vesta", de Sophie Loizou y después de "How to make art from life (with the help of a few ghosts", de "Scanner". "Lo hemos disfrutado muchísimo y pensamos que es un fin de festival magnífico", afirmó De Silva, quien destacó que las cifras de asistentes y la calidad de los proyectos "han seguido la línea de ediciones anteriores".

La codirectora del LEV Festival hizo hincapié en que entre el público hubo personas de todas las edades. "Buscamos nuevos públicos, pero no solo joven o adulto, sino que lo que nos gusta es trabajar con todo tipo de público y mezclarlo. Eso lo hemos visto este año más que nunca. Creo que el LEV sigue teniendo mucho que aportar a Gijón, Asturias y a todo el público que viene. Seguimos siendo unos muy buenos embajadores", expresó.

No obstante, los del Jardín Botánico Atlántico no fueron los únicos alicientes con los que contó el LEV Festival en su cierre. Al igual que el sábado, la antigua Escuela de Comercio acogió las experiencias de realidad virtual "Uncanny Alley", de Rick Treweek, y "Red Tail", de Fish Wang. En el mismo lugar se pudo visualizar "Slow Walker", de Peder Bjurman. Asimismo, el Antiguo Instituto contó con "Oh Lord", de Guillaume Marmin. Esta instalación audiovisual continuará hasta el 12 de mayo en horarios de 17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes; de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas el sábado, y de 12.00 a 14.00 horas el domingo.