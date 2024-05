Un año de mandato en Gijón | Javier Suárez Llana (IU): "En el gobierno veo a la ultraderecha y en la calle coches, misas y desfiles militares"

Javier Suárez Llana (Castrillón, 1989) fue en el anterior mandato asesor del grupo municipal de un IU en el gobierno. Ahora es su líder en la oposición y su rostro ejemplifica el proceso de relevo generacional impulsado por su organización política.

–¿Cómo ve Gijón un año después del cambio de gobierno?

–Veo a la ultraderecha en el gobierno y en la calle coches, misas, desfiles militares y especulación urbanística. Foro ya basó su oposición en la crispación y el bulo y lo hace ahora desde el gobierno en un proceso de ayusización de la política gijonesa.

–¿Ultraderecha? Si Vox ya no está en el gobierno?

–Está, hay un señor que se llama Oliver Suárez que forma parte del gobierno y que no solo es ultraderecha, sino que es un tránsfuga.

–Edil no adscrito, dice la ley.

–Tránsfuga dice el pacto antitransfuguismo firmado por Carmen Moriyón, que ponía el grito en el cielo cuando Pedro Leal se quedó con el acta de su partido en la legislatura pasada.

–¿Dónde ve el toque de ultraderecha en el día a día?

–Por un lado en el discurso con un gobierno que ha sido altavoz de ofensivas contra el asturiano o las personas LGTBI, pero también en el enfoque de modelo de ciudad. Estamos asistiendo a un proceso de mercantilización de las ciudades, que se convierten en meras captadoras de flujos. Ya sean de personas, como turistas, o de capitales, pero en cualquier caso flujos que no redundan en la calidad de vida de los gijoneses.

–¿Qué tiene de malo que las empresas inviertan en Gijón?

–No todas las inversiones son buenas para Gijón. No es una buena inversión un hospital privado en un barrio obrero que lo que hace es parasitar la sanidad pública. Y no es bueno que haya fondos de inversiones que compran inmuebles que nunca van a alojar a nadie, o que si lo hacen será como segundas residencias o pisos turísticos.

–La vivienda es un tema de especial interés para IU.

–No hay sensibilidad de este gobierno en el tema y Gijón está en emergencia en materia de acceso a la vivienda. Las administraciones, tanto Ayuntamiento como Principado deben implicarse, y desde que el PP asumió las competencias municipales en esa área no ha hecho más que paralizar proyectos que habían quedado en marcha para ampliar el parque público de vivienda. En el mandato pasado se amplió un 30% y se hizo de manera sostenible, no construyendo sino comprando de segunda mano y rehabilitando. Hay que movilizar las 8.000 viviendas vacías que hay en la ciudad. No se trata de construir por construir.

–Recuerda Pelayo Barcia, edil de Tráfico, que se anuló la ordenanza de movilidad y no se hundió Gijón.

–Todas las políticas de movilidad, y eso lo dice el señor Barcia de manera muy gráfica, se basan en no molestar al coche. Así que tenemos una ciudad que se acerca más a las del siglo XX que a las del siglo XXI al priorizar los desplazamientos en vehículo privado sobre la movilidad activa. El coche ya ocupaba el 70% de la ciudad no construida, y ahora más.

–Pues van a hacer el carril bici de Fomento que no hizo el anterior gobierno.

–Es una buena medida, pero no es suficiente. Si no se hizo en el anterior mandato era porque en Fomento se aspiraba a una reforma integral de la fachada, y para eso se convocó un concurso y hubo un ganador. En eso debería estar trabajando el gobierno.

–Sigamos por la costa. ¿Naval Azul es el proyecto que necesita Gijón?

–Es buena noticia la compra del suelo de Naval Gijón a la Autoridad Portuaria, y que ese suelo esté en manos del Ayuntamiento para hacer lo que dice el PGO. Y es buena noticia mantener suelo productivo en el centro de la ciudad, pero dicho esto, el proyecto Naval Azul no puede ser solo para Naval Gijón. Tiene que ser para el barrio de El Natahoyo. Hay que levantar la vista e ir más allá.

–¿Y qué ve IU allí al levantar la vista?

–Tanto la operación de El Natahoyo como la del plan de vías con el Solarón, donde nosotros defendemos un parque, son dos actuaciones positivas pero que van a suponer un proceso de revalorización del parque inmobiliario que puede llevar a una expulsión de los vecinos y vecinas que ahora viven allí para sustituirlos por otro tipo de población. Para mitigar ese proceso de gentrificación es necesario crear vivienda pública .

–¿La nueva estación intermodal cumple las expectativas de IU en integración urbana?

–Este anteproyecto es el mejor de los presentados en 20 años. Cumple el elemento de intermodalidad y cumple con la función de integrar el sur con el oeste de la ciudad. Para ser muy gráficos: pasamos de una conexión entre el Polígono y Moreda por una pasarela de tres metros de ancho a cinco pasarelas de veinte metros en un entorno ajardinado que, ademas, extiende el parque de Moreda hacia Sanz Crespo.

–Faltaría ver cómo se paga.

–Primero hay que determinar el coste y luego firmar el convenio que fije qué parte asume cada administración y de qué manera se puede buscar otra financiación, por ejemplo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

–El BEI que no quiso dar dinero para un vial de Jove soterrado.

–Hay una falta absoluta de transparencia por parte del Ministerio de Transportes que no ha explicado las razones por las que el BEI desestimó financiar el proyecto; ni las razones reales por las que un proyecto se convierte en inviable después de ser licitado.

–¿Vale más que nos vayamos olvidando del vial soterrado?

–Hay una posición unánime de la ciudad en dos cuestiones. Una, que el tráfico pesado que va al Puerto hay que sacarlo de Príncipe de Asturias. Y otra, que la alternativa no puede ser un vial en superficie que traslade el tráfico y la contaminación de La Calzada a Jove. La unidad de ciudad, con el apoyo del gobierno del Principado, puede y debe hacer virar al Ministerio, que tiene que entender que Gijón no quiere un vial en superficie. De hecho, ya se ha visto que el Ministerio ha ido matizando y ahora habla de algún tipo de soterramiento.

–Se habló mucho este año del papel del Puerto y no siempre para bien.

–Gijón tiene una estrategia de desarrollo bien definida y el Puerto no puede ser ajena a ello. No podemos invertir dinero público en la transformación de nuestra industria y que el Puerto trabaje en sentido contrario aumentando el tráfico de carbones. El Musel debe basar su desarrollo en mercancías vinculadas a los contenedores y en empresas no contaminantes; lo que sucedió con la planta de pirólisis no puede volver a suceder.

–Estarán encantados con el edil del PP de Medio Ambiente, que da continuidad a todos los proyectos que dejó la concejalía de IU

–Si algo caracteriza al PP en el gobierno es la ausencia de proyectos. No han puesto en marcha ni una sola iniciativa propia en sus concejalías. El PP no está en gobierno para desarrollar un proyecto de ciudad, porque no lo tienen, está para poner la ciudad al servicio del negocio privado. Gijón está en venta y el gobierno de la ciudad, y el PP tiene mucho que ver, en lugar de hacer algo para evitarlo lo está favoreciendo.

–¿Entiende la "vía gijonesa" de la cultura?

–Otra vez se orienta la cultura única y exclusivamente al turismo, en lugar de utilizarla para favorecer el desarrollo creativo y cultural y fortalecer las industrias culturales. Los proyectos estrella son convertir Tabacalera en un Guggenheim por el que pasen exposiciones privadas mediante pago y asumir los costes del Palacio de Revillagigedo en lugar de que los asuma quien los tiene que asumir, la Fundación bancaria Cajastur.

–¿La política social es la gran olvidada?

–Echamos de menos un refuerzo de las unidades de trabajo social y luchar contra el sinhogarismo. La Fundación tiene un remanente de diez millones. Parte de ese dinero tiene que ir a la compra de vivienda y puesta en marcha de dispositivos de "housing first" para dar una alternativa de vida.

–¿Y el empleo?

–Gijón tiene 16.900 personas en el paro: 10.000 mayores de 44 años y 13.000 pertenecientes al sector servicios. Estas cifras se combaten con programas ambiciosos de recualificación profesional y con una apuesta por reindustrializar la ciudad. El camino es potenciar el sector tecnológico para reducir la cifra de paro, que es inasumible, pero también para cambiar las características de las personas que están en el paro.

–También ha sido un año de cambios en IU como organización política con nuevo liderazgo. ¿Hubo crisis interna silenciada?

–No hubo ninguna crisis. Al calor de la elaboración de la candidatura municipal se inició un proceso de relevo generacional y renovación del discurso y la forma de entender la política, por supuesto dando continuidad a la historia de la organización y el trabajo de compañeros y compañeras. La reciente elección de la nueva dirección viene a culminar ese proceso.

–Compartieron el anterior gobierno con el PSOE pero no se ve esa misma complicidad ahora en la oposición. ¿Culpa suya, de ustedes, de ambos?

–Si algo tiene IU es que somos previsibles. Siempre defendemos lo mismo, en el gobierno y en la oposición. IU no ha cambiado, lo que es evidente es que el PSOE de Ana González tiene muy poco que ver con el PSOE de Monchu García. El PSOE de Gijón no está ubicado y eso dificulta un proceso de fortalecimiento de la izquierda de cara al 2027. No compartimos su estrategia del no por el no y el cuanto peor, mejor. No es nuestra manera de hacer oposición.

