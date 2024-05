González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales (Foro): "El espíritu del acuerdo para el Revillagigedo es que se renueve tácitamente cada año"

El economista y exgerente de Divertia Jorge González-Palacios (Gijón, 1971) asume en este mandato un cargo poco común en un ayuntamiento: concejal de Relaciones Institucionales. Tras un año en el puesto, defiende el trabajo de un equipo "transversal" que ha "desbloqueado" proyectos como el acuerdo con la Fundación Cajastur para exponer en el Revillagigedo y la relación comercial en ciernes con la ciudad china de Yantai. El edil, también, lidera la organización del Día de la Fuerzas Armadas (DIFAS).

–Tras un año en el gobierno, ¿cómo definiría el objeto de su concejalía?

–Un ayuntamiento debe ajustarse a los tiempos. La Alcaldesa insistió mucho desde el principio en que para aprovechar al máximo el potencial de Gijón la administración tiene que ser ágil, y estamos en un momento donde una gran parte de los proyectos que marcan el futuro de las ciudades pasan por la colaboración público-privada, así que entendimos que era imprescindible contar con una concejalía que canalizara esta cuestión y le diese agilidad. Un ejemplo fue el acuerdo suscrito con la Fundación Cajastur para poder disfrutar del fondo museístico municipal en un espacio privilegiado como es el Palacio de Revillagigedo. Es una suerte tener una concejalía que se pueda dedicar a estas tareas.

–¿Cómo ha vivido este último año?

–Me considero un privilegiado, porque creo que tengo el trabajo más bonito que se puede tener en la ciudad: ser un poco el relaciones externas del ayuntamiento y la ciudad.

–Quizás la suya sea también una concejalía menos conocida o cuyo cometido algunos vecinos no entiendan.

–Sí, aunque creo que otra gente lo verá como algo muy normal, porque todas las empresas privadas tienen departamentos de comunicación y relaciones institucionales. Lo único que estamos haciendo es adaptar esa estructura dentro del Ayuntamiento.

–Uno de los últimos eventos organizados por su equipo fue la reunión de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de Asturias (Fampa).

–Y fue un éxito. Nuestros mayores se marcharon muy contentos y Gijón ha demostrado que está sobradamente preparada para coordinar eventos de gran magnitud y que tienen un impacto muy positivo en el tejido económico. Logramos que casi 4.000 personas llenasen los restaurantes de la ciudad.

–¿Cómo se decide en qué cuestiones interviene su concejalía? Por ejemplo, ¿por qué esta reunión de la Fampa no la gestionó Visita Gijón?

–Tratamos de paliar los huecos que otras concejalías no pueden ocupar, pero en ningún caso nos metemos a trabajar con entidades que ya están relacionadas directamente con una concejalía. Por ejemplo, yo no tengo relación con Asprocon porque sé que ya es un contacto de la concejalía de Urbanismo. Llegamos a donde otras concejalías no llegan; actuamos ahí.

–¿Se gestó así la relación con la ciudad china de Yantai?

–Sí, fue una gestión directa de esta concejalía. Al llegar al Ayuntamiento nos encontramos con un contacto iniciado con esta ciudad china, pero totalmente paralizado. Ahora llevamos meses trabajando en un proyecto que supone para Gijón la posibilidad de abrirse a un mercado muy potente. Tras la visita de la delegación de Yantai a Gijón en diciembre, toda la expedición quedó encantada. Yantai, pese a sus millones de habitantes, sí tiene ciertas similitudes con Gijón: si miras fotografías de la ciudad te parece una especie de Gijón moderno. Creamos un grupo de trabajo con la FADE, la Cámara de Comercio, la Universidad de Oviedo y algunas empresas del Parque Científico para aprovechar al máximo una visita que les vamos a devolver en junio, entre los días 15 y 24. Ya tenemos confirmadas reuniones entre empresas asturianas y chinas con intereses comunes.

–¿Con qué tipo de empresas?

–Sobre todo, con empresas industriales.

–¿Y a la visita de junio irán otros integrantes del gobierno?

–Vamos integrantes de esta concejalía y nos llevaremos a las empresas. Tenemos una agenda marcada.

–¿La idea es que Yantai se hermane con Gijón?

–Si a raíz de esto surgen propuestas y actividades comerciales, la ciudad cumpliría todos los requisitos para ello, pero la finalidad es buscar sinergias comerciales. El hermanamiento podrá ser una consecuencia, pero no es el objetivo.

–Comentó la necesidad de revisar las relaciones con las ciudades hermanadas.

–Sí, estamos hermanados con seis ciudades y nos hemos puesto en contacto con cinco: Niort (Francia), La Habana (Cuba), Albuquerque (Estados Unidos), Puerto Vallarta (México) y Esmara (Sáhara). La sexta es Novorossiysk, una ciudad rusa que ahora está en guerra y con la que no tiene sentido tener contacto. Ya hemos recibido la visita de la cónsul de Cuba y lo que tenemos más adelantado son los contactos con Niort, que es donde esperamos impulsar actividades culturales muy pronto.

–¿Actividades culturales?

–Sí. Niort no tiene un tejido empresarial excesivamente importante, pero sí nos interesan sus actividades culturales y la posibilidad de hacer intercambios de estudiantes, porque está a una distancia susceptible de viajar en autobús. En los próximos meses vamos a intentar impulsar un plan a través de un proyecto europeo. Respecto a las demás ciudades, con los únicos con los que nos ha sido muy complicado contactar por ahora es con Albuquerque.

–¿Cómo era la relación con esas ciudades cuando llegó al Ayuntamiento?

–Durante años estuvo totalmente paralizada. No había nada.

–El gran evento del mes será el DIFAS.

–Es probablemente el mayor evento que se organiza cada año en España e involucra a miles de personas. Es un gran reto, pero también una muestra de que Gijón tiene la capacidad de organizar eventos de gran nivel. Pronto haremos una presentación detallada.

–¿Cómo avanza el contrato para la feria taurina?

–Esperamos firmar el contrato con Circuitos Taurinos antes de que acabe el mes de mayo, porque hay que esperar el periodo de alegaciones.

–¿Hubo alguna?

–No, y tampoco esperamos que vaya a haberla. Tras firmar el contrato, colaboraremos con el empresario para hacer la presentación de los carteles. La feria taurina, siempre lo dijimos, es sobre todo de los aficionados y de las peñas, y nos gustaría que la presentación fuese también un reconocimiento hacia ellos. Tras recuperar la feria el año pasado, creo que tuvimos festejos de gran nivel y confiamos en que el proyecto presentado por Circuitos Taurinos, que fue el mejor valorado por los asesores, nos ayude a afianzarla como la feria taurina referente del norte de España e incluso ir aumentando paulatinamente su potencial con más festejos en las próximas ediciones, pero siempre sin bajar su calidad y de forma sostenible.

–Desde el Principado se debate prohibir la entrada de menores a las ferias taurinas.

–Confiamos en que la feria pueda seguir creciendo, estamos convencidos de que es posible. Respeto ese debate y, como no entra dentro de nuestras competencias, lo único que podemos hacer es esperar.

–Respecto al Revillagigedo, la Alcaldesa comentó que ya se trabaja en una muestra para el año que viene. ¿Se renovará el acuerdo?

–El espíritu del acuerdo es que tácitamente lo vamos a renovar cada año. No hay ningún tipo de problema.

No lo firmamos con la idea de que durase seis o diez meses, sino para que continúe en el tiempo. Lo que tenemos que conseguir, y así lo haremos, es proponerles (a la Fundación Cajastur) una oferta cultural de primer nivel. Ellos, en ese caso, no tendrán ningún inconveniente para que podamos seguir disfrutando del palacio. Agradezco mucho la predisposición de la Fundación Cajastur y de Carlos Siñeriz en particular. Estamos convencidos de que esta colaboración va a perdurar en el tiempo.

–¿Hay algún otro plan en marcha?

–Estamos presentes en las dos principales redes de ciudades europeas, Atlantic Cities y Eurocities, y hemos activado proyectos estancados como eran la estatua de Quini y el paseo de la fama sportinguista. Y seguimos con el trabajo del día a día, que implica una representación institucional permanente. Algo que se ha podido potenciar gracias a esta concejalía ha sido eso: poder recibir y escuchar a todos aquellos que quieran desarrollar proyectos en Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo