Los baños para pacientes ostomizados se extenderán a los centros municipales de Gijón

Gijón contará en un plazo de unos meses con nuevos baños para pacientes ostomizados y estarán, muy probablemente, en los centros municipales integrados de la ciudad. Así lo aseguró este martes el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, durante la inauguración en el espigón de Talasoponiente, al pie de la playa de Poniente, el que es el primer baño adaptado para ostomizados en una dependencia municipal. A la inauguración acudió la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, así como el presidente de la Asociación de personas ostomizadas, Fermín Montes, acompañados de diferentes miembros de este colectivo. La Regidora se mostró muy satisfecha por esta obra, realizada en pocas semanas por personal del plan de empleo. "Puede parecer un pequeño gesto, pero es algo fundamental para muchas personas", expresó Moriyón.

Los nuevos baños en la playa de Poniente para estos pacientes se encuentran casi al pie de la arena, según se entra por el espigón en dirección hacia Talasopinente. El horario de funcionamiento de los aseos está vinculado, por el momento, al servicio de baños adaptados y, por tanto, a la temporada de baños que arrancó el pasado 1 de mayo y que este año se prolongará hasta el 15 de octubre. Si bien, la previsión del gobierno local es poner en marcha diferentes medidas, sobre todo en materia de seguridad, para lograr que los nuevos urinarios funcionen a lo largo de todo el año. "Se producen pintadas, las últimas esta noche", reconoció el concejal.

Fue Gilberto Villoria el que avanzó que el plan del gobierno local es llevar esta clase de servicios a otros equipamientos municipales. En Gijón existen otros baños para personas ostomizadas, como los de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), así como los de los hospitales de Cabueñes y Jove y otro en el centro de especialidades de Pumarín. Si bien, estos son mucho más antiguos y no están tan actualizados en cuestiones de normativa. La idea del Ayuntamiento es reservar 15.000 euros para hacer "entre tres y cuatro baños" a lo largo del año. "Estamos mirando diferentes ubicaciones y seguramente sea en los centros municipales integrados", expresó Villoria. "Tuvimos reuniones con la asociación para que ellos nos dieran las características que les resultaran útiles", sostuvo el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales.

Carmen Moriyón se mostró especialmente satisfecha por la obra. "Siempre estamos hablando de los grandes proyectos de ciudad y descuidamos lo que supone una calidad de vida fundamental para vecinos y vecinas y para muchas personas que nos visitan", afirmó. La primera edil recordó el origen de la actuación inaugurada esta mañana en la playa de Poniente. "Tuvimos una reunión con la asociación y me invitaron a un congreso en Benia de Onís. Les pregunté que cómo es que se hacía ahí y no en Gijón y me respondieron que era porque en Gijón no había ni un solo baño de este tipo. Las enfermeras de la Unidad de Colón de Cabueñes ya me habían hablado del tema antes y fue un compromiso que adquirimos en ese momento", desarrolló Moriyón.

Por su parte, Fermín Montes se mostró también muy contento por la inauguración de los nuevos aseos. "Queremos dar las gracias al Ayuntamiento y ojalá esto sea una muestra para el resto para que se impliquen en algo que es fundamental", enunció. "Para nosotros que haya baños es vital para nuestra vida, para que personas que tienen 60 o 65 años no se tengan que arrodillar para ir al servicio y que puedan hacerlo como cualquier otra persona. Lo otro no es algo digno. Se hace duro, por otro, escuchar como hay personas mayores que dejan de salir a la calle por ello y por los miedos", zanjó Fermín Montes.

