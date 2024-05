"Escribir es una fuente muy necesaria en mi vida; desde bien pequeña fui bastante creativa"

La joven escritora Sara Bueno Rodríguez (Gijón, 2003), acaba de publicar "El caso Cloverfield", la precuela de "La madrugada del 14 de julio", la novela negra con la que arrancó su carrera a los dieciocho años. La obra será presentada mañana a las 18.00 horas en el café de Macondo.

–¿En qué consiste la trama en la que se basan estas dos novelas negras?

–En la primera novela se trata más bien de la escapada tanto de la periodista Beth Warren como de Charlotte, la única superviviente que quedó del servicio de la familia Cloverfield. En su mansión, donde trabajaban una serie de personas, empezaron a desaparecer algunas y a los pocos meses encontraban sus cadáveres destrozados en alguna parte de la casa. Es una familia muy adinerada por motivos que al principio no se conocían, pero a medida que va pasando todo se descubre que creían que podían crear un nuevo mundo a base de eliminar a los débiles, que son los pobres y los que no tienen empleo.

–¿Por qué tomó la decisión de escribir esta precuela con Charlotte como protagonista?

–Sentía que tenía que haberle dado más profundidad al personaje que sobrevive y no haber sacado solo el momento de la escapada. Es una chica que quería ser escritora y se había mudado con 19 años desde Francia hasta California para presentarse en la Universidad para estudiar Letras, pero debido a que no pasó los exámenes tuvo que renunciar a ese sueño durante un año y decidió quedarse a trabajar en la mansión de los Cloverfield, de donde ya no pudo salir. Comenzó como aprendiz de niñera, después fue torturada y empezó a ocuparse de todas las tareas de la casa.

–¿Cómo nació su pasión por la literatura?

–Desde bien pequeña fui bastante creativa. Era una niña que siempre estaba creando algo a través de dibujos o escrituras.

–¿Qué le aporta escribir en su día a día?

–Es una fuente muy necesaria en mi vida. Salgo de casa y estoy constantemente pensando y desarrollando imágenes. Es mi esencia.

–¿Siempre tuvo claro que este género era el que más le apasionaba?

–No, porque al principio, cuando era más pequeña, escribía fantasía. Después me cambié al romance y ahora estoy en la novela negra. De este género me parece muy interesante investigar sobre lo que tenga que ver con datos psicológicos y trastornos mentales que se le pueden añadir a los personajes para investigar lo que viene detrás de cada uno.

–¿Qué significó llegar a estar entre los finalistas de los Premios Letrame?

–Esto ha sido un auténtico logro y un premio. Con 15 años jamás me habría imaginado haber llegado tan lejos. Cuando publiqué la primera novela, ni siquiera pensé que me la iban a aceptar. Cuando estaba allí en la gala, rodeada de gente que es mucho más mayor, no me lo creía.

–¿Entiende que se debería apostar más por los jóvenes?

–Sí, y no solo por los que deciden escribir, sino por los que hacen algún tipo de arte. Considero que a los deportistas se les da la importancia que se merecen, por ejemplo, pero no se les da suficiente crédito a los que se dedican a otras cosas.

