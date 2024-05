Condenado a once años de cárcel un argelino que pegó, secuestró y trató de violar a su exmujer

Había quedado para comer con su exmujer para recoger unas pertenencias que se había dejado en el domicilio de esta y terminó pegándola, intentando violarla varias veces, insultándola y reteniéndola en contra de su voluntad. Por estos actos, un argelino nacido en 1984 ha sido condenado a la pena de once años de cárcel por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, otro de lesiones en el ámbito de la violencia de género, otro de detención ilegal y un último de injurias leves. La víctima le había denunciado también por allanamiento de morada puesto que los hechos ocurrieron en su vivienda, a donde en un primer momento el condenado entró con su permiso. Si bien, para librarse del mismo y tras varios intentos que logró frustrar de ser forzada, logró tirar su cartera por la ventana, lo que provocó que el procesado saliera de la casa y luego regresara a ella sin su permiso.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio de 2021. La víctima y su agresor mantuvieron una relación sentimental durante siete años. Esta había finalizado en 2019, si bien, reconoce la sentencia, que ambos siguieron viéndose de forma esporádica y manteniendo relaciones sexuales. Ese día la mujer se había citado con el procesado para que fuera a la vivienda que ambos compartieron para llevarse unas pertenencias que habían quedado en el citado piso y le devolviera un juego de llaves. Quedaron para ir a comer, pasearon y tomaron varias copas antes de volver al piso sobre las diez de la noche para cenar. Habían comprado pizzas y una botella de vino. La sentencia explica que los dos estaban cenando en la cocina cuando comenzaron a discutir. La disputa comenzó a subir de tono y el agresor le llegó a espetar a la mujer que "era una hija de puta" y que "solo quería estar con otros tíos". Ante estos insultos, la mujer optó por irse al dormitorio, mientras el hombre terminó de cenar en la cocina y luego se puso a recoger.

Tras esto, el condenado fue a la habitación y le arrojó a la mujer vino por encima. Esta se fue al baño a cambiarse y de vuelta en la habitación se encontró con el argelino desnudo, yendo tras ella. Este, reconoce la sentencia, le quitó el pantalón, la ropa interior, la empujó sobre la cama y la trató de violar. No lo consiguió por la resistencia de la víctima, que, tras varios golpes y arañazos, logró zafarse. El asunto no quedó ahí. El condenado se mojó con el mismo vino que le había tirado a la mujer y fue al baño a cambiarse de ropa y a dejar las sábanas sucias. A su vuelta al cuarto, volvió a tratar de violarla, de nuevo sin lograrlo por la resistencia de la víctima.

Tras estos dos episodios la mujer pidió marcharse, pero el agresor le dijo que no hasta la mañana siguiente. Entonces, la volvió a tumbar en la cama, la agarró por el cuello y le puso un cojín en la cara. Se lo retiró cuando la chica dijo que no podía respirar. La sentencia señala que entonces la mujer quiso irse del piso, pero que no pudo porque la puerta estaba cerrada y el condenado tenía las llaves. También le había quitado su móvil. Para quitarlo de encima, la mujer le tiró la cartera por la ventana, pero el hombre volvió a la casa. La víctima trató de avisar a los vecinos sin éxito, pero logró coger su móvil y avisar a su madre, que, a su vez alertó a la policía. El argelino fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial el 21 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de ratificar la condena.

