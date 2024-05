IU amenaza con llevar la ordenanza de bajas emisiones al Juzgado

La ordenanza de movilidad acabó en los tribunales a partir de las demandas de Foro y PP y la ordenanza para zonas de bajas emisiones que el actual gobierno de Foro y PP prepara puede seguir el mismo camino. El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, adelantó ayer que recurrirá a los tribunales "cualquier ordenanza de ZBE que no cumpla con la normativa estatal y para Suárez Llana la propuesta que el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, defiende para La Calzada con restricciones limitadas a episodios de contaminación y donde los niveles de acceso se determinen por las condiciones del conductor y no por la potencialidad contaminante del coche no la cumplen.

"Lo que define una ZBE son precisamente las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes, porque lo que se pretende es mejorar la calidad del aire que respiramos. Todo lo que se aleje de esto es una ZBE fake que incumple la normativa estatal", sentenció el portavoz de IU antes de pedir a Barcia "que deje de enredar y presente cuanto antes del proyecto de ordenanza" y al gobierno "que recapacite y abandone su negacionismo rebelde, estamos hablando de la salud de las vecinas y vecinos de uno de los barrios más contaminados de Gijón".

En el caso de la ZBE de La Calzada, y además de suponer el cumplimiento de la legalidad, su desarrollo viene también comprometido por su financiación con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de un gran proyecto de movilidad presentado por el Ayuntamiento y para el que se le dio una subvención de 6,9 millones. Suárez Llana recuerda que desde el Ministerio de Transportes ya se advirtió a los ayuntamientos que no cumplan "que además de devolver las ayudas europeas recibidas tendrán que pagar penalizaciones". Y desde el mismo Ministerio su secretario general de Movilidad Sostenible adelantaba hace unos días que serían muy exigente en la vigilancia del cumplimiento de la normativa en las zonas de bajas emisiones.

