El cineasta gijonés Rodrigo Sopeña estrena la serie "Atasco": "Un embotellamiento es como una ‘ventana indiscreta’ móvil"

"Atasco" es la nueva serie que firma el guionista y director de cine gijonés Rodrigo Sopeña (1977). Una comedia blanca que está a punto de estrenarse en la plataforma Prime Video (el viernes 24 de mayo). Al espectador le va a sumergir, en seis capítulos, en el caos que genera un gran atasco que paraliza los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid.

En medio de ese escenario, tan cotidiano en las grandes urbes, habrá tramas inesperadas, cómicas y emotivas en las que se verá inmerso un reparto coral lleno de grandes y más grandes de la comedia española. "Treinta estrellonas", dice Sopeña. Edu Soto, María León, Antonio Resines, Ana Wagener, Arturo Valls, Luisa Gavasa, Silma López, Carmen Ruiz, Toni Acosta, Roberto Álamo, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Iván Massagué, José Mota, Elena Ballesteros, Gonzalo de Castro, Álex García, Fele Martínez, Henar Álvarez o Manuel Manquiña estarán parados en ese monumental atasco que ha montado el director gijonés.

Toni Acosta, en otra escena de la serie. / Amazon Prime Video

Rodrigo Sopeña reconoce que se inspiró en lo que considera que es "un escenario habitual en nuestras vidas, como puede ser el lugar de trabajo, el hogar o el chigre". Una situación de atasco que puede dar para maquinar. "Cuando estás en un embotellamiento puedes imaginarte las historias dentro de los otros coches... Unos hablan por teléfono, otros discuten, se besan... Es como una ‘ventana indiscreta’ móvil", sostiene. Por no decir que, además "un atasco es lo más igualitario que existe, porque la carretera es la misma para todos. Un fontanero puede estar al lado de un superdeportivo donde va una estrella de rock, y puede tener prioridad el albañil. Esto me pareció interesante para juntar personajes dispares que en otra circunstancia no coincidirían". Sobre cómo se dio la circunstancia de que pudiera contar con tanto "grande" del cine español para su proyecto, el gijonés lo explica apelando a la buena senda por la que se conduce desde casi sus inicios. "En veinte años he trabajado con muchos artistas, y lo cierto es que no tengo ni una mala experiencia que contar. Llamé a mis habituales, a los que llamo siempre y siempre me dicen que sí, incluso sin saber a qué se están apuntando: José Mota, Arturo Valls, Anabel Alonso, Toni Acosta, Edu Soto, Elena Ballesteros, Santi Rodríguez... Luego fui sumando actores a los que siempre he admirado: Ana Wagener, Álex García, Luisa Gavasa, María León, Pedro Casablanc, Antonio Resines... A todos les atrajo protagonizar una pequeña historia que se rodaba en poco tiempo".

Precisamente ahí está la clave de las series: una forma de trabajo donde se impone la rapidez y que es uno de los aspectos que al director también le encantan. Por lo visto, tanto como a los actores.

Antonio Resines (a la derecha) y Santi Rodríguez, en un furgón de seguridad. / Amazon Prime Video

"Lo mejor de las series es que son dicho y hecho. Un proyecto de cine puede eternizarse, todo el mundo opina, se cambia todo mil veces. En televisión suele haber una fecha de estreno o de emisión fijada –no siempre – y eso imprime una urgencia". Es tan real como que "Atasco" está escrita en octubre, empezada a rodar en febrero, terminada de rodar en marzo y estrenada en mayo. "Es difícil que en cine se pueda dar un calendario así de apretado", ratifica el director.

Sopeña de nuevo se mete en un caldo de humor, donde está claro que se mueve como pez en el agua. Empezó haciendo entretenimiento en televisión, "y ahí casi todo es humor", reconoce. "El Club de la Comedia", los programas de "Cruz y Raya" y José Mota, "Me resbala" y "Lol: si te ríes pierdes" son algunos de los proyectos que ha guionizado o dirigido, o las dos cosas. En "Atasco" "hay humor, pero también hay ternura, tensión y misterio, porque me gusta pensar que en un atasco puede suceder de todo, no solo cosas cómicas".

Pero no puede negar que un atasco puede dar mucho juego para la comedia. "Con mis maestros José Mota y Juan Muñoz –ambos en ‘Atasco’– aprendí que la comedia tiene mucho que ver con la desgracia y la miseria humana. En un atasco, atrapados en el coche, nos sentimos impotentes y desgraciados, pero esa ruina es graciosísima para quien lo observa... Somos así de malvados".

El cartel de "Atasco". / Amazon Prime Video

Solo hace unos meses Rodrigo Sopeña reflexionaba en LA NUEVA ESPAÑA sobre esas bondades que tiene Asturias y que en las distancias cortas no siempre se aprecian. ¿Y qué citaba? La ausencia de atascos: "Gijón es una ciudad sin atascos, y eso nadie lo menciona porque tendemos a señalar lo malo cuando pasa, pero no cuando no pasa. Si echas la cuenta, son muchísimas horas, semanas, años de vida perdidos en un atasco". Los que haya perdido Sopeña en este caso ya los puede dar por bien empleados.

