El Coto aprende a apagar fuegos. Lo hizo en una charla impartida por Javier Álvarez, jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, que arrojó algo de luz sobre incendios en el ámbito doméstico en una cita organizada por la asociación vecinal del barrio en el centro municipal integrado. Javier Álvarez aludió al incendio de Valencia del pasado febrero. De ahí que resaltara que, cuando ocurre un incendio, los residentes en el edificio deben permanecer en sus domicilios. "Por el tipo de construcción tradicional que hay en España, hay que quedarse en casa en un porcentaje muy elevado de los casos", manifestó. En ese sentido, apuntó que quienes vivan en pisos inferiores al fuego no deben salir para "no interferir en las operaciones de extinción".

¿Y qué pasos hay que seguir cuando el incendio transcurre en la vivienda propia? Javier Álvarez destacó que "hay que salir dejando las puertas cerradas". Y, si no es posible, hay que "confinar el incendio" y acudir a una habitación "cerrada" con comunicación para informar de los hechos. "Los tiempos de respuesta de los bomberos son bajos", proclamó. Para mitigar el riesgo de incidentes, Álvarez abogó por tener las instalaciones eléctricas en regla con revisiones periódicas. También incidió en no sobrecargarlas por los potenciales cortocircuitos. Y en la cocina, remarcó la importancia de mantener la higiene en las campanas extractoras y de "no dejar desatendidas las comidas en el fuego". Además, declaró que "si echamos agua en una sartén en llamas, podemos tener un problema muy serio". "En cualquier momento puede surgir un incendio y a veces no sabemos cómo afrontarlo", subrayó Pablo de Paz, vocal de la asociación vecinal del Coto.