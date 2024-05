Podemos plantea eliminar nuevos permisos para pisos turísticos en toda la ciudad

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, exigió ayer al gobierno de la ciudad que "rectifique" y amplíe la moratoria en vigor para la concesión de licencias para viviendas de uso turístico a toda la ciudad. Ahora mismo esa prohibición de dar más licencias se limita a Cimadevilla, La Arena y el Centro "con la consecuencia de que se ha trasladado el problema a otros barrios", indicó la concejala. Para ejemplificar que esa prohibición limitada en territorio no ha tenido impacto real sobre la proliferación de las VUT en la ciudad Suárez dio un par de datos: "entre agosto de 2022 y agosto de 2023 se concedieron 19 licencias al mes, desde que empezó la moratoria (finales del pasado enero), fueron 38. El doble".

Por eso una de las propuestas que defiende Podemos a nivel global es limitar al 2% el porcentaje de viviendas turísticas en los barrios. Un porcentaje que es la cuarta parte del que hay ahora mismo en el barrio de Cimadevilla, que fue donde la edil de Podemos hizo esta reflexión junto a la candidata de su organización al Parlamento Europeo, Isa Serra, y el líder de la formación morada en Asturias, Diego Ruiz de la Peña. El control de las viviendas de uso turístico no es la única propuesta de Podemos para luchar contra la emergencia habitacional. También quieren que la ley impida que fondos buitres controlen se hagan con viviendas y limitar la compra a quienes no vaya a utilizar esa vivienda como residencia. "Si no es para vivir, es para especular y la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho", remató Suárez.