Gijón recibe un premio por llevar a todas sus playas la lucha antitabaco

Un diploma recogido por la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, acredita desde hoy jueves a Gijón como miembro de honor de la Red asturiana de playas sin humo. Un reconocimiento que coincide con la integración en esa red de todas las playas urbanas del concejo. Si San Lorenzo ya se había posicionado en contra del tabaco a partir de ahora también lo estarán Poniente, Arbeyal y El Rinconín. "Algo que acerca nuestro mensaje a una cantidad inmensa de asturianos y visitantes", destacaba el director general de Salud Pública del Principado, Ángel Díaz López, en un acto que con motivo del Día Mundial sin Tabaco se desarrollaba esta mañana entre el Museo del Ferrocarril y la playa de Poniente con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, el Conseyu de Mocedá y la gerencia sanitaria del Área V. Las tres playas gijonesa forman parte de las once nuevas incorporaciones a esta red costera, que ya suma 43 playas, y que ahora tendrá su réplica en los concejos del interior con una red de espacios sin humo al que Colunga y Grado han sido los primeros en sumarse.

Que la mejor estrategia para minimizar los efectos nocivos del tabaco es no fumar no fue el único mensaje que autoridades y expertos dieron esta mañana a un público juvenil convocado al acto para la entrega de premios a los ganadores de un concurso de eslóganes. "No os dejéis engañar. Esos vapeadores con saber a fresa o menta son el atajo de las tabaqueras para llevar a la dependencia. Ya hay detectadas enfermedades por su uso", indicó la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, al tiempo que pedía los más jóvenes que fueron ejemplo ante sus mayores en la lucha contra el tabaco.