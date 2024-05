El primer bonito de la temporada en Gijón irá para "los restaurantes más selectos de la región"

El bonito alcanzó un precio máximo de 39,82 euros el kilo en la primera subasta de la temporada de bonito en la lonja de Gijón, la más madrugadora de los últimos años, en la que se pujaron por las más de siete toneladas de túnidos traídos desde el Atlántico por el barco pesquero "María Digna Dos", tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La primera y la más alta de las compras corrió a cargo de Pescados Basilio. "En este caso, la tina que hemos comprado a este precio alto va a quedar aquí en los restaurantes más selectos de la región, en concreto en Gijón", aseguró el gerente de la empresa, Basilio Castro. Si bien, más allá de esta excepción, el precio medio de los bonitos de tamaño grande se cerró en 12,12 euros el kilo, así como en 8.88 euros el kilo del mediano o recortado.

Después de adquirir la primera tina por 39,82 euros el kilo, Castro aseguró estar "muy contento". "Esto para nosotros no es solo una campaña económica y de productos, sino que es algo que llevamos dentro: la tradición del bonito en Asturias", destacó, antes de explicar que "queríamos coger la más alta para destacar con la hostelería más importante de Gijón y de Asturias, que son con los que más trabajamos". De cara a la posterior comercialización de estos bonitos, Castro adelantó que "tenemos clientes que quieren el producto de la primera tina".

N. M.

Eso sí, hizo hincapié en que los establecimientos hosteleros pagarán un precio acorde a la cantidad desembolsada por Pescados Basilio ayer en El Musel. "Les enviamos toda la documentación de la lonja, ellos saben el precio que se ha pagado", asintió Castro, quien lamentó que "evidentemente no hay un margen comercial ahí". "Se vende a un precio muy bajo, pero sí que se vende al precio de subasta como mínimo", resaltó. Y añadió: "Siempre es un riesgo, pero cada uno marca el precio al que puedes o quieres alcanzar el producto", culminó Castro, quien entiende que se debe realizar un esfuerzo para "dar a conocer el bonito incluso más allá de nuestra región".

Por su parte, Juan Carlos García, el patrón del "María Digna Dos", la embarcación de Bermeo (Vizcaya) que desde el año 2018 lleva protagonizando la primera descarga de los túnidos en el puerto gijonés, también se mostró "contento". "Lo que hemos visto en el Atlántico da una perspectiva un poco mejor que otros años". En concreto, los más de 7.000 kilos que se subastaron este miércoles en El Musel son procedentes de las inmediaciones de las islas Azores, donde los trabajadores del "María Digna Dos" estuvieron a lo largo de cinco jornadas pescando. "Para el tiempo que hemos hecho estamos satisfechos", comentó García. En cuanto a la calidad de los túnidos, García incidió que con lo que se han encontrado hasta ahora "supone un aliciente". "En esta primera marea, en la que hemos estado solo cinco días con la pesca, muy pocas veces ha traído este pescado grande y de muy buen tamaño", señaló.

"Un poco mejor que otros años", señala el patrón

No obstante, quiso recalcar que "esto no significa que vaya a venir una costera grande", e incidió en que habrá que esperar a las próximas semanas para sacar las primeras conclusiones de la costera del 2024. "Cada año es distinto y es una historia nueva. No significa que por lo que hayamos visto en las inmediaciones de las Azores, donde hemos cogido pescado todos los barcos más o menos, ya vaya a venir una costera grande, pero ya hay un aliciente porque el pescado dentro de 10, 12 o 14 días saldrá en el Cantábrico", apuntó García, al mando del barco que partió el 16 de mayo desde su puerto base de Bermeo hacia las islas Azores, que es el lugar en el que tradicionalmente empiezan a faenar embarcaciones boniteras como la "María Digna Dos". Después, siguiendo la migración de la especie, se centrarán en continuar realizando sus labores en el Cantábrico.

La primera subasta de la temporada de bonito en lonja de Gijón, que arrancó a las seis y media de la mañana, se cerró con unos precios medios de 12,12 euros el kilo en el bonito grande, del que se vendieron hasta 7.000 kilos. Tras la puja de Castro, hubo que esperar a que la pantalla marcara los 12,11 euros el kilo para que otros compradores se hicieran con sus respectivas tinas. "Entre los 10 y los 15 euros el kilo es el precio que establece el mercado", asintió Castro. El mediano o recortado, del que se vendieron 440 kilos, se subastó a un precio medio de 8,88 euros el kilo.

Respecto a las cifras, incluso antes de conocer los resultados finales, el patrón del "María Digna Dos" afirmaba estar "satisfecho". "No me puedo quejar, no sé a cuánto va a salir la media, pero teniendo en cuenta que han venido barcos antes que el nuestro en Avilés, en Burela (Lugo) y que mañana y el lunes vendrán también... Es lo que hay", zanjó.

Los 7.000 kilos de bonito grande y los 440 de recortado que protagonizaron la jornada significan una considerable disminución de la cantidad de túnidos de la primera jornada de pujas, ya que en 2023 el "María Digna Dos" trajo hasta Gijón 14.600 kilos. En la anterior edición, la primera descarga fue el 5 de junio, pero anteriormente hubo que esperar incluso hasta el 22 de ese mismo mes. Ahora, la lonja de Gijón ya ha dado el pistoletazo de salida a una nueva campaña de bonito, que fue la que el año pasado le reportó mayores ingresos al sumar 6,15 millones de euros al conseguir vender 1.588.648 kilos.

Ese récord obtenido en 2023 se convirtió en la tercera temporada consecutiva de crecimiento en las descargas de bonito en El Musel, después de los 1.000.000 kilos rulados en 2021 y los 1,4 millones en 2022. Son cifras que en la lonja de Gijón se antojaban necesarias, puesto que venían de sufrir un importante bache entre los años 2015 y 2020, cuando en alguna de las costeras de esos años no se llegó a alcanzar ni el medio millón de kilos subastados.

Entre 7 y 1 euros el precio del bocarte en la gran descarga de la semana

La actividad frenética que se vivió el pasado martes en la lonja de El Musel, al ir entrando al Muelle de Rendiello a lo largo del día la práctica totalidad de la flota que se dedica a la pesca de la anchoa en el Cantábrico, dejó la descarga de 600.000 kilos de bocarte repartidos en unas 74.000 cajas. Ayer por la mañana, coincidiendo con la primera descarga de bonito de la temporada, seguían entrando las cajas de bocarte a la lonja gijonesa. El precio que alcanzó la anchoa osciló entre 1 y 7 euros. La flota comenzó la jornada del martes echando sus redes varias millas mar adentro entre Lastres y Ribadesella y, por la tarde, a la altura de Tazones, primero y posteriormente entre Gijón y Luanco, a escasas millas del Puerto.

Suscríbete para seguir leyendo