Cien años de la basílica del Sagrado Corazón, un gigante de la fe

"En este lugar permanece todo el universo de la fe católica". Así tomó la palabra ayer el rector de la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Manuel Robles, para iniciar la solemne misa con la que el imponente templo gijonés celebró su siglo de existencia. Con esas palabras se dio, a la vez, el pistoletazo de salida a un calendario de actos para conmemorar tan importante efeméride. Un calendario de actos "ambicioso y real", como lo describió el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, encargado de presidir una eucaristía alegre, con gran presencia musical y con espacio para la reivindicación política. Sanz Montes habló del corazón y del amor y lo intercaló todo con ricas vivencias de su infancia para tejer así una bella parábola sobre la historia de la Iglesiona, como popularmente se conoce a la basílica. También aprovechó para cargar contra la Ley de Amnistía, aprobada ayer en el Congreso por mayoría. "Me duele España", dijo en referencia a este tema parafraseando al intelectual Miguel de Unamuno.

La mañana, típicamente asturiana, como incidió el propio Arzobispo por el orbayu que bañó la basílica, obligó a que todos los actos de celebración tuvieran que ser bajo las altísimas bóvedas de la iglesia. El templo presentó sus mejores galas. Los bancos que no estaba reservados para las autoridades se completaron un cuarto de hora antes del inicio de la misa. Hubo gente que la tuvo que seguir, de tanta afluencia como al final se registró, de pie. Una pareja de jóvenes, situados al pie de uno de los confesionarios, cerca de la imagen de San Juan Pablo II vivieron buena parte de la mañana de rodillas. Ella llevaba un paño blanco cubriéndose el pelo, señal del enorme fervor con el que sintieron el acto para conmemorar el siglo de la basílica. Lo que ayer se conmemoraba eran los cien años de la apertura del templo. No obstante, la construcción y el trabajo de los Jesuitas arrancó años antes.

Así fue la celebración del centenario de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón (en imágenes) / Ángel González

De todo ello habló Manuel Robles. El rector no pasó por alto uno de los grandes hitos del templo: su consagración como basílica menor en 2003. "Fue gracias a las gestiones de Carlos Osoro, por entonces Arzobispo, y de Julián Herrojo, entonces, rector, que se logró el reconocimiento para alegría de la ciudad y de los gijoneses", dijo. "Los jesuitas saben hacer algo muy bien, que es unir la modernidad con la contemplación. Así se demuestra compatible amar a Dios sin odiar las mejoras materiales de este siglo", prosiguió Robles, en referencia a los valores arquitectónicos del edificio. El recto habló de la fe en tiempos convulsos. "Quizás ahora la fe no esté de moda, quizás sea un sueño del pasado, pero para la mayoría de los fieles sigue siendo lugar de encuentro con la misericordia de Jesucristo. Por eso, sigue el Sagrado Corazón bendiciendo nuestra ciudad y ayudando a recuperar la fe y el coraje de vivir", contó. "En este año jubilar queremos que nuestra fe nos vuelva más abiertos para acercar el Evangelio a este viejo y pícaro mundo. Hay que descubrir que ser cristiano es magnífico, dramático, entusiasmante y contagioso", finalizó.

Sanz Montes tomó después la palabra. Su intervención fue mucho más larga. Habló de un recuerdo de su infancia en el que de niño sacaba junto a sus mayores "el álbum", que era una caja donde sus antepasados guardaban fotos de sus mayores. Habló de cómo las comentaban y de cómo, a través de esas imágenes, eran capaces de situar en la historia quienes fueron sus parientes. "Mirando esas fotos nos contaban una historia que nosotros continuamos", expresó, en referencia al aniversario de ayer. "Con la ayuda de Dios y de los Santos hemos sabido construir una historia que merece la pena", añadió. Sanz Montes cargó, al final de su discurso, las tintas contra la amnistía. "Me duele España porque esta mañana –por ayer– se aprobado una amnistía tremendamente nociva para el orden que nos hemos dado, para un Estado de Derecho, sin que queden conculcadas las diferentes realidades que equilibran una razonable gobernanza", valoró. "Pido luz para los que tienen en su mano la gobernanza, para que no hagan daño, para que no priven y potencien sus intereses privados, que pueden ser bastardos y extraños, en maleficio de la comunidad", finalizó.

La misa de ayer, por otro lado, tuvo numerosas partes musicales. Por el gobierno local, estuvo el concejal de Participación Ciudadana, el popular Guzmán Pendás. Del Partido Popular, también estuvo la diputada regional Pilar Fernández Pardo. Como diputado regional de Foro acudió, por su parte, Adrián Pumares. También estuvo la concejala y representante de Vox en la Junta, Sara Álvarez Rouco. A su vez, fueron numerosas autoridades religiosas como el vicario de Gijón, José Ángel Pravos, o el de Valladolid, Jesús Fernández, así como el arcipreste de Gijón, Iván González o el abad de Covadonga, Adolfo Mariño. También estuvo el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta. Hubo representantes de la Policía Nacional, la Armada, el Ejército de Tierra y el del Aire.

La misa tuvo un importante pilar musical y terminó con el himno de España. Alguno de los presentes gritó, al terminar, un sonoro "Viva España", que fue ampliamente secundado. Para terminar, el Arzobispo protagonizó una divertida anécdota con uno de sus ayudantes, un pequeño de pocos años llamado Pepito al que le preguntó qué tal le iban los estudios. A lo que el pequeño, con inocencia, se limitó a encogerse de hombros haciendo, así, que todos los fieles terminaran con una gran sonrisa tan señalado día.

