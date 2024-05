Uno de los cupones premiados de la ONCE se vendió ayer en Gijón

Uno de los cupones premiados ayer con 35.000 euros en el sorteo diario de la ONCE, con el número 81.608, se vendió ayer en Gijón. Lo vendió Margarita Palomino en su puesto de venta del número 4 de la calle Covadonga, en el que vende por las mañanas desde hace tres años, tras haber estado previamente en la calle Cabrales esquina con la calle Campo Sagrado.

No sabe a quién le vendió el premio pero dice que «igual ni se enteró, porque no me lo han traído y ya verás cuando le diga lo que le tocó», indica. En el puesto tenía cinco cupones con ese número, pero cuatro quedaron sin vender y los devolvió.

Se trata del segundo premio que entrega en 31 años como vendedora de la ONCE, los 16 últimos en Gijón, primero en la calle y luego en kiosco.

