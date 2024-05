Gijón se pone ya con el presupuesto municipal de 2025: en esta fecha quiere tenerlo listo

Aún no se ha llegado al ecuador de 2024 y la concejalía de Hacienda, que lidera la edil forista María Mitre, ya ha puesto en marcha la maquinaria presupuestaria de 2025. El reto no es que el Pleno dé su aprobación a las nuevas cuentas municipales antes del 1 de enero. El reto es que ese 1 de enero el presupuesto esté plenamente en vigor y ya "abiertas" y disponibles para su uso todas las partidas económicas del documento presupuestario, lo que agilizaría mucho la acción municipal. Todo ello teniendo claro que cuando se habla del presupuesto del Ayuntamiento de Gijón no se habla de algo menor y fácilmente manejable.

El presupuesto de partida de este 2024 fue de 300,5 millones, que se elevaron a 408,8 en el consolidado donde también computan las empresas municipales. A ello se añadieron hace unos meses los 79,7 millones de remanente de tesorería tras la liquidación del ejercicio de 2023, de los que 28,2 se pueden usar para gastos generales. Que es precisamente lo que se está haciendo vía modificación presupuestaria para, por ejemplo, comprar a la Autoridad Portuaria su parte del suelo de Naval Gijón y poner en marcha el proyecto municipal Naval Azul.

¿Cómo se va a conseguir que 2025 se estrene con un presupuesto operativo? Pues adelantando al máximo los trabajos previos que corresponden a los equipos de los servicios municipales, los organismos autónomos y las empresas del Grupo Ayuntamiento de tal manera que, como primer paso, las modificaciones a las ordenanzas fiscales alcancen su aprobación inicial en un Pleno el 30 de septiembre para permitir que el proyecto presupuestario reciba el visto bueno de la Junta de Gobierno el 1 de octubre para llegar a su votación plenaria el 30 del mismo mes.

Si se cumplen esas fechas daría tiempo de sobra a pasar los trámites de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la aprobación inicial del presupuesto, la exposición pública para la presentación de reclamaciones y –de no recibirse, que es lo habitual– ver publicada en el BOPA la aprobación definitiva antes de que acabe el año. Y, por tanto, tener presupuesto operativo el uno de enero y no entre febrero y marzo como suele ocurrir cuando la aprobación inicial del presupuesto se acerca demasiado a las campanadas de Nochevieja.

Empezar el año con unas cuentas aprobadas de manera definitiva permite agilizar la acción municipal

Estas fechas forman parte del calendario presupuestario que Hacienda acaba de hacer llegar a todos los departamentos municipales a partir de la aprobación el pasado lunes de los criterios para la elaboración de unas cuentas que serían las segundas del gobierno de Foro y PP que preside Carmen Moriyón. Hasta el 30 de junio se ha dado de plazo a los responsables de cada área para que presenten las propuestas de cambio que consideren oportunas en las ordenanzas fiscales que les atañan y sus propuestas presupuestarias. A lo largo del mes de julio deben aprobarse, en el caso de las ordenanzas fiscales, en junta rectora o consejo de administración las que tengan que ver con el Patronato Deportivo, las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales, Emulsa y EMA y, en lo que tiene que ver con el presupuesto, será un mes de reuniones entre Hacienda y todas las áreas para ir aquilatando las necesidades de cada cual en base a su gasto corriente, los compromisos derivados de presupuestos anteriores y los nuevos proyectos de inversión que se quieran poner en marcha. Entre los compromisos hay que tener muy en cuenta aquellos que cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o los que derivan del pacto de concertación social "Gijón Futuro".

Agosto queda en blanco para retomar la acción presupuestaria en septiembre. En el caso de las ordenanzas fiscales con su paso por Junta de Gobierno y comisión de Hacienda –donde se tramitarán las enmiendas que presenten los grupos políticos, básicamente los de la oposición– antes de ir al Pleno del día 30. A principios de ese mes también se exige desde Hacienda que tengan organizados sus ajustes tarifarios Emtusa y Cegisa. La tramitación del presupuesto como tal tiene un primer hito en septiembre entre los días 2 y 6 con la negociación de las concejalías con Alcaldía para fijar la imagen global de las nuevas cuentas. A partir del día 12 empezarían las reuniones de las juntas rectoras y los consejos de administración para aprobar los presupuestos de cada una de las empresas, fundaciones y patronato que se nutren fundamentalmente de los recursos del presupuesto del Ayuntamiento.

Una vez cuadrados los presupuestos de los organismos autónomos y las empresas municipales el presupuesto del Ayuntamiento lograría la aprobación de la Junta de Gobierno el uno de octubre. Mismo día en que pasaría a la comisión de Hacienda para ser conocido por la oposición, fijar el calendario de comparecencias donde cada edil describe las cuentas de su área y concretar el tiempo para la presentación de enmiendas, que serían votadas el día 22. El Pleno de aprobación inicial llegaría el 30 de octubre, dando el margen de noviembre y diciembre para completar la tramitación necesaria para que la propuesta económica pase de provisional a definitiva. Que el gobierno tenga garantizada –salvo nuevas sorpresas– su mayoría con los votos de Foro, PP y el edil no adscrito es un buen aval para que el calendario y el presupuesto puedan salir adelante sin grandes problemas y sin concesiones a la oposición municipal.

Suscríbete para seguir leyendo