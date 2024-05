Habla la gijonesa a la que estafó un falso marine de Estados Unidos: "Me dio pena y le quise ayudar"

Ni era militar, ni había nacido en Estados Unidos. Era nigeriano y trabajaba en un invernadero en Almería. Ese es el perfil de C., el hombre al que se le piden dos años de cárcel por un delito de estafa tras, supuestamente, haberle robado más de 20.000 euros a una gijonesa al que conoció por redes sociales y la hizo creer que era marine de los Estados Unidos en Siria. Con esa excusa, la convenció para que le diera dinero para mover una maleta con dinero para sus dos hijos. En el caso hay otra mujer acusada, la expareja del nigeriano, a la que también se le piden dos años de prisión, también por estafa.

El caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, se juzgó ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón. La víctima, una mujer jubilada, contó que hizo las transferencias no por amor, sino porque el acusado "le dio pena y le quiso ayudar". Hubo no solo varias transferencias, sino que, según el relato de la mujer, el falso marine llegó a desplazarse a Gijón en dos ocasiones haciéndose pasar a su vez por otro militar de los Estados Unidos que era subordinado del que había contactado por redes sociales con la víctima. Ella no notó nada raro porque nunca le vio en persona ni habló con él por teléfono. Según la mujer, le llegó a dar 5.000 euros en metálico para poder superar los ficticios trámites burocráticos.

El juicio estuvo a punto de no celebrarse y se barajó que pudiera haber un acuerdo entre las partes. No fue así porque mientras la Fiscalía reconoce que hubo tres transferencias que sumaron 22.350 euros, la víctima también reclama el dinero que, supuestamente le dio en efectivo. La acusación particular eleva a tres años de cárcel la petición de prisión. Le suma uno a los dos acusados por un delito de pertenencia a grupo criminal. El relato de los dos acusados fue distinto. El falso marine negó los hechos y centró la responsabilidad en su expareja, ya que el dinero iba a una cuenta suya. Dijo que solo cogió 3.000 euros para comprar un coche. La mujer, rumana, alegó que era él el que gestionaba el dinero y le decía que venía de un amigo con una empresa de construcción en Nigeria. C., llegó al juicio tras haber estado en prisión provisional en Málaga. Ayer quedó en libertad a la espera de conocer la sentencia.