Zancadas contra el hambre en el "Sanvi": así fue la carrera solidaria en Las Mestas

El complejo de Las Mestas se llenó ayer de cientos de camisetas azules. Las que vestían alumnado, profesorado y familias del colegio San Vicente de Paúl, que culminó sus Jornadas del Deporte y la Salud al trote. Un trote social, pues se celebraba una carrera solidaria para visibilizar la labor de la organización Acción contra el Hambre. Estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria desafiaron al calor para dar unas zancadas por una buena causa. "Es un acto simbólico para que el alumnado vea las necesidades que hay en el mundo y que pueden poner su granito de arena", explicó Iria Peces, directora del colegio San Vicente de Paúl.

La cita de ayer fue un "fin de fiesta estupendo" para las Jornadas del Deporte y la Salud del centro. Los escolares practicaron estos días pádel, tenis, surf o tiro con arco, entre otras disciplinas. "Cada año vamos a más", señaló Iria Peces, para quien que la carrera solidaria reflejó la "unidad" de la comunidad educativa". "Somos una familia", subrayó. La faceta solidaria no es nueva en el "Sanvi". Por el Día del Libro confeccionaron marcapáginas para ayudar a "Save the Children", por ejemplo. "Estos valores se inculcan desde que empiezan en el colegio", abundó.

Las pruebas se llevaron a cabo por turnos, bajo una animada música y los sonoros aplausos y ánimos de familiares, alumnos y profesores. Pablo García y su madre, Leticia Montes, fueron dos de los participantes. El crío se cayó al inicio del recorrido, pero no fue a mayores. Una raspadura en la rodilla y a seguir como un campeón. "Me gusta mucho esta iniciativa", aseguró Montes, que ensalzó estas jornadas impulsadas por el centro. "Están muy guay porque así conocen otros deportes", declaró.

En imágenes: El colegio San Vicente de Paúl corre contra el hambre en Las Mestas / Ángel González

Nacho y Leire Ciudad, padre e hija, se dejaron la piel en la carrera. "Llevábamos toda la semana preparándonos, ella tenía mucha ilusión", decía el progenitor, mientras la niña se mostraba contenta por ser partícipe de una actividad para "salir de la rutina", como remarcó su padre. "Me siento bien al ayudar", comentó la cría, que respiraba profundamente para recuperar el aliento. Una escena habitual cuando se cruzaba la línea de meta. Unos se tumbaban, otros se lanzaban a por una botella de agua para refrescarse.

Una de las mayores ovaciones la disfrutó Martín Gómez, que compitió en silla de ruedas empujado por el profesor Nacho González y también por su compañero Raúl Calvo. No había barreras para él. Su madre, Paula Lema, observaba de cerca. "Venimos todos los años, es un día especial", apuntó la mujer, que no daba crédito a las ganas de su hijo por participar. "Por la mañana tenía las curas tras una operación y quería estar aquí sí o sí", manifestó Lema, que reivindicó el aspecto solidario del evento. "Los alumnos lo tienen interiorizado, y que haya un componente social aporta un plus a estas actividades", aseveró. Lo corroboraba Raúl Calvo. "Hay que luchar para que todos los niños tengan un plato de comer encima de la mesa", proclamó.

La directora del "Sanvi" no dudó en sumarse a la carrera. Tras el recorrido, Iria Peces incidió en la importancia de "sensibilizar" en cuestiones sociales como el hambre. Para Peces, las Jornadas del Deporte y la Salud en el San Vicente de Paúl son "una institución". "Todos están muy implicados", indicó. Durante la mañana, además, se pasaron por el centro María Calvo, nadadora del Club Natación Santa Olaya, y Paula Valdivia, jugadora del Balonmano La Calzada, en el marco del proyecto "MotivAcción", destinado a promocionar la actividad física y deportiva. Desde luego que fue un empujón para que el "Sanvi" tomase Las Mestas para correr contra el hambre.

