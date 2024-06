La defensa de los acusados de la violación del Carmen pide la libre absolución

Libre absolución al no existir "delito alguno" y al haber sido las relaciones sexuales "consentidas". Eso es lo que esgrime la defensa de los cuatro jóvenes portugueses acusados de la supuesta violación del Carmen, en julio de 2021, en su escrito de calificación provisional de los hechos. Dicho documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, es la rúbrica de la versión esgrimida por los acusados, la de su inocencia, durante los casi tres años que ha durado el proceso de este caso, uno de las más mediáticos del 2021 en Gijón. La defensa, sin adentrarse demasiado en un relato de los hecho de lo que pasó la noche de autos, el 24 de julio de 2021, mantiene que las relaciones fueron consentidas por parte de las dos víctimas con los cuatro jóvenes y se desmarca, como es lógico, de la Fiscalía, que pedía, en suma, penas de cárcel de más de 17 años para los investigados. Además, califica el relato de los hechos de la acusación particular de "fantasmagórico" por "inventar y añadir hechos" que las dos chicas jamás habrían llegado a comentar.

El caso busca ahora fecha para celebrarse en la sección octava de la Audiencia Provincial, tras una larguísima instrucción que se ha visto paralizada en varias ocasiones por motivo de las diferentes huelgas. Dos de los cuatro jóvenes llegaron a estar en prisión en Asturias por estos hechos, pero su defensa, ejercida por el abogado Germán Inclán, logró que vivieran buena parte del proceso desde sus casas logrando para ellos la libertad provisional. El escrito de defensa se basa en que las relaciones sexuales fueron consentidas en todo momento. "La noche de autos hubo sexo consentido tanto ‘stricto sensu’ –en sentido estricto– como respecto de otras actitudes, prácticas y comportamientos análogos ocurridos entre denunciantes y acusados antes y durante la estancia en el piso turístico", expresa el documento.

El escrito señala que las dos chicas conocieron a uno de los acusados en la calle y que "partió de ellas la iniciativa" para mantener relaciones sexuales con este "a los cinco minutos de conocerse". Para la defensa, esto ya supone una "prueba palmaria" del "expreso e indubitado" consentimiento de las dos chicas respecto a lo que haya pasado entre ellas y este acusado. Para él, la Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel como cómplice de un delito de abuso sexual con penetración. Respecto a los otros tres chicos, la defensa asegura que "tampoco sería punible su comportamiento", pero prefiere esperar al día del juicio para "demostrarlo".

La defensa carga, por otro lado, con el relato de los hechos que hace la acusación particular. Lo tilda de "fantasmagórico" y señala que incluye elementos que las dos chicas no habrían manifestado durante la instrucción. "Se inventa o añade hechos o circunstancias fácticas y valorativas que en ningún momento fueron ni siquiera alegadas o puestas de relevancia", añade. "Deforma la tozuda realidad de lo ocurrido", concreta el texto, que juzga las penas de esta parte como "desorbitadas".

El escrito vuelve a insistir en que todo lo sucedido en el piso turístico de la calle Pedro Duro, que pertenece a un hotel cercano a la zona, no entraña ninguna infracción penal. "Los acusados mantuvieron una experiencia sexual mutuamente consentida por las denunciantes, que eran mayores de edad en el momento de los hechos, la cual fue incluso promovida y sugerida por las denunciantes", alega. "Ellas asumieron dicha ‘aventura’ a sabiendas de que subían a un apartamento privado con cuatro chicos extranjeros y completamente desconocidos. Eso puede merecernos muchos juicios morales, pero no es delito", remata el texto. "Al contrario de lo que suele ocurrir en situaciones análogas, suerte hubo de que los acusados son gente de bien y no hayan causado mal alguno a las chicas, las cuales, tras satisfacer su deseo sexual, abandonaron el piso cuando quisieron, en libertad", zanja el escrito.

