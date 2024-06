Eficiencia silenciosa sobre ruedas

La plaza del Marqués iba ayer sobre ruedas. El motivo, el inicio del evento "Electric Go", un oasis de la movilidad sostenible en el que ocho marcas ponen a disposición del público vehículos eléctricos tanto para probarlos como para conocer su funcionamiento. A primera hora de la tarde arrancó la actividad y hubo quien "madrugó". Fue el caso de Enrique Lara, del barrio del Natahoyo, que acudía a la cita por segundo año consecutivo (la pasada edición se desarrolló en el aparcamiento de El Molinón). Lara testó uno de los modelos de Kia Asturconsa con Antonio del Cueto, responsable de ventas, como copiloto. "Es una buena oportunidad", apuntó Enrique Lara, que reivindicó los "beneficios" de la faceta eléctrica.

Tras una breve ruta, Lara ensalzaba lo "sigiloso" del coche. "No se escucha nada el motor", sostenía el gijonés, para el que este tipo de vehículos son "el futuro". También agradeció la celebración de "Electric Go", un "roadshow" para "acercar estos coches a la gente", que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. En una línea similar se expresó Antonio del Cueto. "Es una forma de que el público conozca y pruebe las últimas tendencias del mercado, las que más tirón pueden tener", declaró.

Florentino González, de BMW, ejercía de guía con Enrique Carracedo, usuario que se plantea comprar un vehículo eléctrico. Nada como esta feria para adentrarse en el mundillo. "He venido varios años y siempre estoy pendiente para ver las novedades de las marcas", manifestó Carracedo, que una hora después del arranque del evento ya había probado dos modelos. "La conducción es diferente, sobre todo con la aceleración y las frenadas", afirmó Carracedo, para el que la cita, que se prolongará hasta el domingo, puede sembrar la semilla compradora entre el público. "Quizás alguien pruebe un coche y le encaje por autonomía, potencia y precio", sentenció.

Mari Luz González y Manuel Ángel Colado, mirando uno de los coches. | / Sergio García

Para Florentino González, "Electric Go" es una ventana para conocer más en profundidad los vericuetos de la movilidad eléctrica, sobre la que hay "un desconocimiento enorme", aseveró González, que subrayó lo "interesante" de estos encuentros, que tiene en la movilidad sostenible su eje. "Viene gente con cita, que busca información, etc. Y se trata de que se vaya familiarizando con estos coches porque la conducción no tiene nada que ver con la de un vehículo con motor térmico", destacó González. "Es terapéutica", bromeaba.

Por el Marqués también se pasaron Mari Luz González y Manuel Ángel Colado, que observaban los vehículos con atención, quizá debatiendo internamente si dan el paso hacia la movilidad eléctrica. "Está muy guapo", aseguraba González sobre el evento, que se prolongará hasta el domingo en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hoy, a las 16.00 horas, habrá una caravana eficiente.

