Una semana más de plazo para rematar la obra de Pablo Iglesias

Enésimo tropezón para los vecinos y comerciantes de la avenida Pablo Iglesias. Pese a que era ayer cuando la empresa adjudicataria de los trabajos tenía de plazo para terminar los remates finales de una obra cuyo resultado fue muy mejorable, el gobierno local tuvo que conceder una semana más de plazo a esta firma porque estos últimos retoques aún no se han terminado y quedan cosas por reparar que «no son admisibles», apuntan fuentes municipales. Mientras, a pie de calle, la sensación sigue siendo las mismas que en las últimas semanas. Es decir, que la idea de ampliar las aceras, aumentar el arbolado e, incluso, implementar un carril bus es algo que sobre el papel gusta, pero lo que no satisface es el resultado final. «La idea era muy buena, pero la ejecución ha sido pésima», apuntan vecinos y comerciantes de la vía, ya muy cansados con el tema.

La obra en la avenida Pablo Iglesias va a camino de convertirse en uno de los atragantones más importantes de los últimos años en lo que a actuaciones públicas se refiere. Heredada del anterior gobierno local, por un lado se aprovechó para reformar las aceras y el pavimento a la par que se construía un carril bus, dentro del plan de ampliación de este tipo de vías. Además, se reformaron diversos colectores de la EMA. La obra se hizo por partes y arrancó en marzo de 2023. Aunque técnicamente la actuación está terminada, se dio un plazo de cuatro semanas a la adjudicataria para rematar los evidentes desperfectos que dejó. Este plazo ahora se ampliará una semana, explican desde el gobierno local, porque hay zonas que aún necesitan arreglos.

María Antonia Álvarez y su marido, Juan Manuel Suárez, en Pablo Iglesias. / Ángel González

Además, por parte del Ayuntamiento, que tuvo que conceder a la empresa dos prórrogas, está previsto incorporar más mobiliario urbano y otros elementos con parte del dinero que tuvo que pagar la adjudicataria de los trabajos en concepto de multas por los retrasos. Dicha intervención tiene que servir, en parte, para frenar unas críticas que aparecen hasta debajo de las baldosas de Pablo Iglesias. En algunos casos, esta expresión no se trata de una metáfora, sino de una realidad.

Verónica González y su hermana Andrea, junto a su tienda / Ángel González

Y si no, que se lo digan a María Antonia Álvarez, una vecina que lleva más de 40 años viviendo en esta avenida y que hace unos días vio cómo una baldosa de la calle, en su cruce con Cabrales, bailaba y terminó por mojarle buena parte de la pierna. Dicha baldosa aún sigue sin encajar tal y como demuestra la mujer, que ayer la pisaba y la pisaba con insistencia para dejarlo claro. «Como ha quedado la calle es algo que me gusta y a la vez no me gusta», explica. Álvarez desentraña su enigmática postura a continuación. «Me gustan las aceras anchas, los árboles y los banquinos que nos han puesto, pero no me gusta nada el pavimento. Esto no se sabe lo que es y, además, ha quedado irregular», apostilla. Su marido, Juan Manuel Suárez, que sale de su garaje llevando varias camisas colgadas de una percha, opina de la misma forma. «Arreglaron un poco la cuesta de la cochera y sí, los remates algo hicieron de mejoría, pero es que el margen que había era muy amplio», dice.

Una vista general de la calle. / Ángel González

Los comerciantes tampoco están satisfechos. Lo cuenta Verónica González, que regenta junto a su hermana Andrea una tienda de carritos de bebe y todo tipo de artículos para recién nacidos. «A nosotras ya se nos han caído dos señoras a la puerta del comercio», lamentan. «Los remates que han hecho han sido muy pobres. Hasta ayer –por hace dos días– no teníamos ni papeleras», añaden sobre unos elementos que ahora ya sí están instalados. «Deberían haber lijado toda la calle porque hay muchas personas que arrastran los pies y se tropiezan», sostienen. «La idea era buena, pero se ha hecho todo muy mal», zanjan.

Ángel Alarcón, con su mujer, Mari San Martino, en Pablo Iglesias. / Ángel González

La altura de algunos bordillos de los pasos de cebra, que no están del todo rebajados, suponen un problema importante para Ángel Alarcón y para su mujer, Mari San Martino. Ella se mueve en silla de ruedas y la ayuda para desplazarse su marido. «El otro día, por culpa de un bordillo, casi voy de cabeza al suelo. Menos mal que llevaba el cinturón de seguridad», dice ella. «La calle está mal asentada. Ha sido un chapuza», lamenta, por su parte, su marido, con unos guantes puestos para llevar mejor la silla de ruedas. «Que ahora las aceras sean anchas ha sido un acierto, e incluso el carril bus, pero el resto no», apostilla, antes de entrar a un bar a tomar el vermú con la mujer. «Había que haberle metido mano a la empresa mucho antes. Para mí la calle ha quedado mal, es una chapuza. Faltan, además, papeleras y más bancos», sentencia, por su parte, José Ramón Pulido, otro vecino de la zona que pasaba ayer por la avenida de Pablo Iglesias. Una vía que, tras un año de obra, sigue enmarañada en el mismo problema. Y sigue tropezando, de nuevo, en el mismo bache.

