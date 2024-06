Daniela Álvarez Mendoza, una trotamundos entre el balón y la red

Daniela Álvarez Mendoza vive en una nube. Y no porque pase buena parte de su tiempo en un avión. La gijonesa ha sellado su participación en los Juegos Olímpicos de París de este verano, donde competirá con su compañera de fatigas, la madrileña Tania Moreno. Álvarez, eso sí, mantiene los pies en el suelo. Hasta que no vea su nombre en la lista oficial, no dará crédito. El proceso ha sido largo hasta certificar esta clasificación, una travesía por parquet y arena que, a la vista de los resultados, no ha ido nada mal.

Nacida un 27 de noviembre de 2001 en el Hospital de Begoña, Daniela Álvarez se crió en Viesques. Hija única, sus padres, Manuel y Yolanda, han visto y disfrutado de la meteórica progresión de Daniela, que estudió en el colegio La Asunción antes de embarcarse en una aventura, la de marcharse a Lorca, al centro de alto rendimiento de voley playa, para depurar su técnica. Lo compaginaba con sus estudios en el instituto Francisco Ros Giner. Los inicios deportivos de Álvarez, no obstante, se escribieron a golpe de raqueta. Practicó tenis y a un gran nivel. De hecho, compitió internacionalmente y también en uno de los torneos del "Rafa Nadal Tour". En la foto de la entrega de trofeos, un joven Carlos Alcaraz aparece justo delante de Daniela Álvarez.

Su incursión en el voley llegó por la recomendación de una compañera de pupitre en La Asunción. Además, Álvarez había sufrido problemas en la rodilla en su etapa tenística. Le apetecía probar algo distinto. Su altura y coordinación le conferían una ventaja competitiva que había que explotar. Vaya si lo hizo. Daniela Álvarez nunca le ha temido a los nuevos horizontes. Se graduó en Matemáticas en Estados Unidos, en la "Texas Christian University", y eso que le habían recomendado no elegir una carrera demasiado técnica. Decir dónde reside Daniela Álvarez es arriesgado. El circuito profesional es lo que tiene. Cuando su apretada agenda se lo permite, desconecta en su Gijón natal y entrena en el Grupo Covadonga, donde todo empezó. El entrenador José Castro vio en ella potencial para destacar en el voley y no se equivocaba.

Cuando Daniela Álvarez está en la ciudad, la playa de Estaño y la zona de La Providencia son paradas casi obligatorias. Echa de menos la comida de su tierra y la tortilla de patata de su abuela. Y le encantan las puestas de sol. Sociable a más no poder, Álvarez tiene amistades por todos los rincones del mundo. Como anécdota, en un vuelo desde México a China, en una escala en Estados Unidos, quedó con una antigua amiga de la universidad para pasar el día. En el país norteamericano se curtió y dejó su sello. Junto a Tania Moreno recibió el reconocimiento el pasado año como la mejor pareja de la Liga Universitaria. Jamás lo había conseguido una dupla completamente internacional.

Vivir lejos de su familia ha acelerado la maduración de Daniela Álvarez, que se mueve por los aeropuertos como por el salón de su casa. Analítica, mide al detalle sus decisiones para no dar un paso en falso, aunque en su trayectoria apenas se advierten tropezones. Tiene la cabeza muy bien amueblada, como se suele decir. Glosar el currículum de títulos y medallas de la joven gijonesa daría para otra página, pero seguramente el cuarto puesto obtenido en el Élite 16 de Espinho se cuele entre sus actuaciones más recordadas, la que confirmó su presencia en París. En categorías inferiores, la irrupción de Álvarez transformó el panorama nacional. Ha ganado ocho medallas con tres parejas diferentes y un diploma olímpico en Buenos Aires, por no hablar de sus logros en categoría absoluta. Tanto metal no hace mella en su ambición, inalterable. Disciplinada y con ganas de seguir creciendo, Daniela Álvarez cumplirá este verano el sueño de cualquier deportista. Una gijonesa que aviva su llama olímpica sin olvidar sus inicios grupistas.

Suscríbete para seguir leyendo