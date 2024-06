La gran fiesta del Solarón, en Gijón, un éxito: "Estuvo hasta arriba"

Iba a ser el día grande y se superaron todas las expectativas. La gran fiesta de prao de el Solarón, la "I Fiesta Vecinal de Xixón", finalizó este domingo con un éxito rotundo de público y con una jornada que, como en la última jornada de la Liga de fútbol, fue todo un carrusel de emociones. Lo fue porque la jornada empezó por todo lo alto, con una gran paellada a la que asistieron centenares de personas y que, por momentos, superó con creces cualquier previsión por parte de la organización. Pero también porque fue este domingo cuando se entregó el "Pelayo de Oro" al doctor Francisco Vizoso del Hospital de Jove, el cual le acredita como "vecino ejemplar" de este año, y cuando se homenajeó a Teresa Valdés, directora del Servicio de Apoyo a Distritos del Ayuntamiento de Gijón, que se jubilará tras el verano. El grupo "Tekila", con una gran actuación, fue el encargado de poner el broche de oro a esta primera fiesta de todos los barrios que buscaba conmemorar el 35 aniversario de la fundación de la Federación de asociaciones de vecinos.

Francisco Vizoso estuvo entre los muchos que acudieron a la gran paellada vecinal. El doctor del hospital de Jove, toda una eminencia en materia de células madre, subió pasadas las cinco de la tarde al mismo escenario donde Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, había abierto la fiesta de el Solarón con su pregón del viernes. Si el discurso de Piñera fue muy aplaudido, el de Vizoso no se quedó atrás. Había comentado el sanitario en los días previos que recibir este premio significaba el mayor de los honores para él. Y así lo dejó claro con sus palabras. "Es un honor recibir este premio porque lo que realmente hace a un pueblo no es su paisaje, sino su paisanaje", contó. "Las gentes de Gijón me han dejado gran huella en el alma, porque simple y llanamente pisan fuerte en mi vida", prosiguió Vizoso. "Me han dejado y me están dejando cada día la huella de su inmensa alegría", contó.

Vizoso, como hizo Piñera, no dejé escapar la ocasión de remarcar el por qué la fiesta que termina hoy se hizo en el Solarón. "Sin duda la celebración de hoy debería sellar un destino noble para este emblemático lugar que, como dijo Piñera, llamó la atención del mismo Jovellanos", afirmó. Vizoso elogió a los gijoneses por su solidaridad social. "Es algo que define muy bien el espíritu de los gijoneses. En eso de la solidaridad, los gijoneses son maestros. Y por eso Gijón es un pueblo orgulloso y feliz", contó.

El doctor habló también de su trabajo. "La investigación que surgió en Jove hace muchos años no seguiría adelante sin el apoyo de la ciudadanía de Gijón. Estas investigaciones se iniciaron gracias a la donación altruista de muestras biológicas de los pacientes y luego la sociedad gijonesa fue el terreno abonado de valores humanos en la que hundió sus raíces la Fundación para la investigación con células madre uterinas y la empresa bio-tecnología creada sobre la base de la investigación, Gistem", añadió. Vizoso se despidió diciendo que el mérito de los vecinos no era la organización de la fiesta, que también, sino el "día a día". Y le dedicó el "Pelayo de Oro" a sus compañeros, los trabajadores y extrabajadores del Hospital de Jove.

El discurso de Vizoso fue muy aplaudido por los presentes. Eran algunos menos que los que fueron a la gran paellada de la FAV, a la que fueron centenares de personas. Tantas, que, al menos en un primer momento, hubo que hacer alguna que otra llamada al orden para lograr que todo el mundo pudiera tener su ración. Fue durante la comida cuando se rindió homenaje a Teresa Valdés, que se jubilará a finales de septiembre tras 39 años trabajando en la administración pública, 35 de ellos en el Ayuntamiento en Gijón. Lleva en Distritos desde finales del 2009. "Es algo que me emociona bastante porque sé que lo hacen con todo el cariño del mundo. Entiendo que en este tiempo algo habrá salido que hayamos hecho bien toda mi gente, todo el equipo", afirmó la homenajeada, desde el escenario.

La paellada concentró a numerosos líderes vecinales y a gente de todos los barrios. Muchas personas acudieron con la camiseta del Sporting ya enfundada para ver el desenlace de la última jornada liguera. Fue el caso de Ainhoa Gallo, Ángela Medina, Malena Fernández y Lucía Hernández, del barrio del Polígono, que se sentaron a la mesa junto a su familia para comer todo tipo de empanadas y hasta pizza. "Hay muchísima gente y el ambiente es buenísimo", afirmaron las cuatro jóvenes con una alegría que resume bien lo que han sido los tres días de la gran fiesta de prao de el Solarón.

