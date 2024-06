"Ya hay interés por la mitad de las parcelas de la ampliación del Parque Tecnológico"

El Partido Popular cumple su primer año en un gobierno municipal gijonés. Ángela Pumariega (Gijón, 1984), es vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo Turismo e Innovación. Elige hacer la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en el edificio Impulsa, la sala de máquinas del Parque Científico Tecnológico.

–Siempre presume de que el Parque Científico Tecnológico es "la joya de la corona" de Gijón.

–Lo es, y por eso desatascar la ampliación fue una de las primeras medidas en la que trabajamos junto con Urbanismo cuando llegamos al gobierno local, porque tenemos demanda de espacio por parte de empresas. Esto nos permitirá crear ese empleo de calidad que tanto necesita la ciudad y nos permite fijar población joven.

–¿Qué es lo que lo hace tan atractivo para las empresas?

–Uno de los principales atractivos es que se encuentra dentro de la Milla del conocimiento, con la Universidad, el Hospital de Cabueñes y la Laboral, y aquí se crean muchísimas sinergias. Hay que tener en cuenta que solo el parque genera el 20% del PIB de la ciudad.

–¿Comenzarán las obras en este 2024?

–Ahora mismo estamos, por así decirlo, en una fase urbanística, pero confiamos en que antes de que finalice el año ya se puedan ver las obras. Hay empresas interesadas y, aunque no en firme, porque hasta que no sea seguro no podemos adelantarlo, estamos hablando de hay interés por la comercialización de prácticamente la mitad de las parcelas de la ampliación.

–Si el Parque Científico Tecnológico es "la joya de la corona", ¿qué será Naval Azul?

–Es el proyecto que marcará el Gijón del futuro, porque estamos hablando de un segundo polo empresarial en la ciudad. Queremos replicar allí la experiencia de éxito del Parque Científico Tecnológico basándonos en la economía azul, que está relacionada con el mar. Va a situar a Gijón como referente en el norte de España y va a ser un proyecto transformador de la ciudad. Tenemos, además, la base para que Naval Azul funcione.

–¿A qué se refiere?

–A que somos la única ciudad, me atrevería a decir del mundo, con los tres niveles de formación relacionados con el mar. Tenemos el Centro Integral de Formación Profesional, tenemos también la escuela de Marina, con la formación superior, y los certificados de Salvamento Marítimo. Tenemos la base para formar profesionales y nadie puede competir con eso. A ello hay que sumar, como decía, la experiencia del Parque Científico Tecnológico y unos terrenos que ya estaban dedicados a la industria azul, aunque desde otra perspectiva.

–En ese proyecto es clave la adquisición del suelo en manos de Pymar. ¿Cómo van las negociaciones?

–Hay optimismo, pero no se puede avanzar nada por el momento.

–¿Ha habido ya interés empresarial por tener un hueco en Naval Azul?

–Los terrenos sí están generando interés, aunque los contactos no están tan avanzados como para la ampliación del Parque Científico Tecnológico. Ahora toca creernos que este proyecto va a ser una realidad y seguir tendiendo la mano a las empresas para que vean que Gijón es una ciudad en la que invertir.

–Una de las empresas que parece tener interés por desembarcar en Gijón es la Universidad Europea.

–Sería una gran noticia para Gijón que una entidad como la Universidad Europea se asentase en la ciudad.

–Otro de los sectores económicos que está en auge es el turismo. Da la sensación de que todos los meses se baten récords de visitantes.

–Desde luego lo que queda claro es que es un motor económico que la ciudad no puede descartar y que en el último año ha supuesto 507 millones de euros para Gijón. Es cierto que estamos batiendo récords de turistas, sí, pero en lo que nos estamos centrando no solo es en la cantidad, sino en la calidad.

–¿Hay miedo a una masificación?

–Todavía estamos muy lejos de que Gijón sea una ciudad masificada, pero sí tenemos el foco puesto en que no nos pase lo que han sufrido otros sitios. En el pacto de concertación hay líneas de trabajo enfocadas en atraer turismo internacional, especialmente de Francia, Bélgica y Países Bajos, que según los estudios de mercado que manejamos son turistas que viajan fuera de temporada, consumen más y hacen estancias más largas; y también estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en atraer a turismo de congresos, porque dejan un legado en la ciudad y pueden ver que Gijón tiene potencial económico.

–Pero sí se vieron obligados a cortar la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en algunos barrios de la ciudad.

–Eso es también un ejemplo de poner orden o buscar un equilibrio entre el turismo como motor económico y la sostenibilidad de los vecinos que viven en una ciudad. Esa moratoria se adoptó para valorar qué medidas debemos tomar. Ahora estamos a la espera de que el Principado aprueba la modificación de la ley que regula estas viviendas, pero también tenemos claro que uno de los problemas de vivienda que hay en la ciudad es achacable a la normativa nacional, que no protege a los propietarios y que hace que estos, al final, opten por buscar alternativas como el alquiler vacacional en las que tienen más seguridad jurídica.

–Los informes dicen que los jóvenes gijoneses tienen que destinar la mitad de su sueldo a pagar el alquiler.

–Lo que vamos a hacer, dentro de lo que está en nuestra mano, es subir el tope de los precios máximos del alquiler en el programa "Xixón Alquila", a fin de actualizarlos a la realidad que tenemos hoy en día. Lo que está en nuestras manos dentro del gobierno municipal lo estamos haciendo y lo vamos a aplicar, pero hay cosas que dependen del gobierno regional o directamente del Estado.

–En abril tuvo lugar la reunión del consejo de administración de Gijón al Norte en la que se dieron a conocer más detalles del plan de vías.

–Se trata de unas infraestructuras muy necesarias sobre las que Gijón necesita tener certezas. Hubo una alegría contenida por los nuevos pasos que se han dado, pero ahora tenemos que estar muy atentos y vigilantes de que se cumple lo que nos han prometido. Yo hasta que no vea una excavadora en los terrenos no lo creeré al 100%.

–En aquella reunión presentaron su plan para el Solarón, con un gran parque y una edificabilidad muy reducida respecto a proyectos anteriores que, además, era bastante diferente a lo que el PP planteaba en su programa electoral. ¿Costó alcanzar un acuerdo?

–Estamos en un gobierno de coalición. Es importante llegar a acuerdos y a puntos de entendimiento, porque al final Gijón es el objetivo final. Nuestra postura no ha cambiado desde la campaña, porque nuestra postura es que la edificabilidad permitiese sufragar la aportación de Gijón al plan de vías, que en este caso es el 25% del total. Si esa edificabilidad se puede combinar con un parque, bienvenido.

–¿Salen esas cuentas?

–Técnicos municipales han hecho una estimación, pero es cierto que todavía no tenemos un presupuesto de lo que va a ser el coste real de la estación y tampoco lo podemos valorar.

–En el consejo de Gijón al Norte también se habló del fiasco del vial de Jove. Desde el PP plantearon un nuevo acceso a El Musel desde Puente Seco a Aboño.

–Lo que ha hecho el PP es poner sobre la mesa otra solución que no traslada el problema de la contaminación de un barrio a otro y que es mucho más viable en lo económico. Sabemos que la solución la tiene que dar el Ministerio, son ellos quienes tienen las competencias para ello, y lo que hemos puestos sobre la mesa es una solución que se puede valorar.

–¿Le gustó a Foro?

–Ellos, como dijeron, no entraron a valorar el proyecto. Ambos partidos somos leales al equipo de gobierno, pero eso no impide que trabajemos con independencia.

–Martínez Salvador (Foro) dijo al día siguiente de la presentación que usted había presentado el proyecto en calidad de miembro del PP de Gijón, no del equipo de gobierno. ¿Son disociables ambas facetas?

–Es difícil dividirse entre los dos puestos, pero hay una lealtad clara al equipo de gobierno. En Foro y en el PP tenemos claro que el objetivo principal es trabajar por Gijón por encima de cualquier cosa. Pero también sé que entienden que como representante del PP tengo que estar en las propuestas que hace mi partido y no puedo separar los perfiles. La propuesta del vial de Jove viene únicamente del PP como partido y el trabajo en el equipo de gobierno se puede poner en duda. Hay buena sintonía.

–En diciembre pasaron por una crisis que fue pública. ¿Se han cosido definitivamente esas brechas?

–Siempre va a haber posiciones distintas porque somos dos partidos distintos, pero hay buena sintonía en el equipo de gobierno.

–Está previsto que después de las elecciones europeas celebren su congreso local. Han sido muchas las voces dentro del PP, tanto a nivel regional como en el mismo grupo municipal, que piden a Ángela Pumariega como presidenta.

–Agradezco muchísimo la confianza que tienen en mí tantos afiliados, inclusos esas muestras públicas también de compañeros. Ahora bien, yo tengo claro que los proyectos no van solo de personas y que el PP de Gijón tiene una responsabilidad muy grande, seguir ganando la confianza de los gijoneses. Es cierto que hace falta un congreso local, porque hace muchos años que no se celebra, pero creo que los focos los tenemos que poner en crear un partido fuerte y unido. Cuando el presidente regional convoque el congreso, pues ya se hablará de nombres.

–Da la sensación de que esta pregunta hubiese sido respondida con un "no" tajante hace aun año y que ahora ya es más abierta.

–Creo que nunca he dicho un "no" tajante. Yo creo que siempre he dicho que estoy a disposición del PP y lo que siempre he defendido es que hay que buscar un proyecto fuerte y un proyecto unido. Y eso va más allá de los nombres.

