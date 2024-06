La Fiesta de la Sidra de Gijón arranca por Pumarín: "A los barrios hay que darles vida, no todo para el centro"

Con la Banda de Gaitas Villa de Gijón y el Grupo Soy Panderetera alternándose para amenizar la fiesta, escanciadores de locales hosteleros del Barrio de la Sidra repartieron este lunes culinos a los varios centenares de personas que participaron en la I Fiesta de la Sidra Barrio a Barrio de Gijón, actividad impulsada por el Ayuntamiento de Gijón y que encandiló a público de todas las edades que acudieron exprofeso al acto o que se lo toparon de casualidad en el Parque de la Urgisa.

La fecha no fue casual. Hoy se celebraba el Día Internacional de la Sidra. "En esta campaña queremos poner en valor la figura del escanciador y recuperar el consumo en barra, que se perdió un poco después de la pandemia", apuntaba el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, detrás de la barra junto a los escanciadores y al edil responsable de Divertia, Oliver Suárez.

Un escanciado que es algo imprescindible para muchos consumidores, como apuntaba esta tarde uno de los vecinos del barrio que acudió al festejo, José Gómez: "yo soy de barra y de mesa, pero eso sí, que me la escancien bien, en casa puedes tener un escanciador porque no vas a chiscar la cocina, pero en un bar no y en una sidrería menos; eso ye pecao", explicaba. Respecto al festejo de esta tarde al aire libre, coincidió con otros de los asistentes en darle una buena valoración: "comparado con otros años, cuando lo hacían por las sidrerías, esto lo encuentro más agradable, es como si fuera casi una romería. En las sidrerías, aunque te vaya una gaita y un tambor, parece que siempre hay mucho barullo". Otro vecino del barrio, José Ángel Ovín, escanciador en una sidrería de La Guía, cambió esta tarde de lado de la barra "para disfrutar un poco", "es una idea bastante buena promover el movimiento sidrero en los barrios, no sólo en el centro de Gijón", opinó.

No todos los asistentes eran de cultura sidrera. Ana Isabel Pérez prefiere el vino, pero acudió con su vaso de sidra a la fiesta, único requisito para degustarla gratis: "hace falta, a los barrios hay que darle vida, no todo para el centro y, con este día, la sidra mueve montañas. Está muy emocionante, con los gaiteros y todo". De cultura sidrera sí es Víctor Manuel Morato que acudió junto a su nieto y al que lo único que le pesó es que "falta gente del barrio, podían venir más. Esto hay que fomentarlo".

El joven Darío Gómez, por su parte, se sumó junto a sus amigos a la fiesta que se topó por casualidad, valorando "que se mantenga en los barrios la cultura asturiana viva". "Esto está bien para darle un poco de vida al barrio", señalaba Carmen Burón, mientras su amiga Elena Suárez añadía, "así nos hacen fiesta" y Luis Fernández remataba "todo lo que sea gratis, aunque con 81 años tampoco podemos tomar mucha".

Sidra no faltó durante la hora y media de escanciado: "hemos traído cien cajas para tomar un aperitivo, 1.200 botellas que son 7.200 culines", explica Eduardo Juanes, uno de los hosteleros del Barrio de la Sidra que contribuyó a hacer posible el evento. Luego la fiesta siguió en las sidrerías del barrio, por las que pasaron gaiteros, cantantes y monologuistas. Cimadevilla, La Arena y La Calzada serán las próximas paradas de la Fiesta de la Sidra.