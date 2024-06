Los residentes de Contrueces aplauden el talento exterior: "Se necesitan sinergias"

Los cuatro participantes en la puesta en marcha de la residencia de artistas de Contrueces avalan este espacio para que sigan acogiendo nuevos proyectos y ven "muy positivo" que atraiga talento foráneo. "Es importante que haya sinergias y que sirva para enriquecerse con otras propuestas y trabajos", destacan tras saber que, para la siguiente convocatoria, de los 156 proyectos presentados, casi la mitad son de fuera de Asturias: 67 son de otros puntos de España y cuatro del extranjero, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. "El arte es un gremio que tiene que respirar, que haya un contacto y comunicación con el exterior es perfecto", enfatiza Mario M. Martínez, que en su residencia exploró nuevas vías en su trabajo escultórico "Ir/Volver".

A lo largo de este mes se elegirán diez proyectos artísticos entre esos 156 para establecerles espacios de trabajo en el Palacio de San Andrés de Cornellana de Contrueces. "Para mí el sitio es un lujo, la habitación que me designaron tiene una inmensidad de luz, que era lo que necesitaba. Tener un espacio propio para meter objetos, y acceso total desde por la mañana, lo veo como un potencial enorme", relata García de Marina, artista que desarrolló "Crónicas de un viaje", centrado en la fotografía.

Un trabajo de "Danza en diálogo con nuestro patrimonio cultural" fue la propuesta de Olimpia Oyonarte, que resalta algunos de los aspectos por lo que cree que este entorno es especial y que justifican esa alta demanda de peticiones para poder trabajar en el equipamiento. "Ha sido una experiencia muy positiva. Poder crear y trabajar a gusto es un sitio que ofrezca calma, y que ayude a la concentración es muy necesario" cuenta, antes de añadir: "Estuve en la sala superior, que es amplia, bonita y con un techo precioso. Tienes un acceso al exterior, en ese sentido destacaría esa paz y esa calma, que al final necesitas también en todo proceso creativo para la inspiración y creación".

Virginia López trabajó en torno a crear un jardín comunitario e impartir clases sobre técnicas de color y botánica. En su caso es más prudente y reclama que el potencial que se puede sacar del espacio quede bien definido: "Está bien que ese Palacio empiece a tener una cierta entidad, se investigue su historia y se empiece a comprender qué significa ese edificio y lo que se quiere hacer con él en la actualidad".

El hecho de que para la nueva convocatoria hayan aparecido propuestas de artistas que no sean asturianos también lo consideran un punto muy favorable para enriquecer todas esas propuestas creativas. "Destacaría especialmente las sinergias que sea crean con otros proyectos. Coincidí con propuestas de esculturas con madera, o de baile. Algunas veces coincidíamos y charlábamos, se creaban unas sinergias y nos enriquecíamos todos", cuenta García de Marina. Una idea que también subraya Olimpia Oyonarte: "Que estén todos los espacios ocupados es una oportunidad de empaparte de lo que el resto esté haciendo. Hay un espacio como adaptado a comedor, para tener intercambios con el resto de artistas, va a ser algo dinámico y enriquecedor".

Mario M. Martínez enfatiza en la necesidad de que no se circunscriba solo la residencia a los asturianos: "No es solo por atraer talento, es que la gente que trabajamos en las ramas artísticas nos conocemos bastante, por eso tratar con gente que viene de otros ambientes te abre un poco, para evitar acabar siendo siempre el mismo grupo cerrado de personas". Una reflexión a la que se suma Virginia López: "Que haya intercambio de personas y esté abierto a personas de fuera me parece estupendo. Pero siempre y cuando haya un equipo que esté desarrollando un apoyo curatorial y un acompañamiento y un edificio que está verdaderamente vivo, y que hay una razón de ser de que ese espacio sea eso y no otra cosa".

