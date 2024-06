Rodrigo Cuevas, Rozalen, Álvaro de Luna, Juan Magan o Hevia: estos son los conciertos de la Semana Grande de Gijón

Rodrigo Cuevas, Rozalen e "Ilegales" serán algunos de los artistas que actuarán en la Semana Grande de Gijón. La ciudad ya tiene listo su calendario para las fiestas. La Semana Grande arrancará el próximo 3 de agosto con el pregón en el balcón del Ayuntamiento en la plaza Mayor. La cita se prolongará hasta el día 15 de agosto cuando a las dos de la tarde se baile la Danza Prima en el paseo del Muro. Los conciertos, que serán como siempre en la plaza Mayor y en Poniente, traerán artistas de primera fila.

La Semana Grande arrancará el sábado 3 de agosto. A las 14.00 horas actuará el quintento barcelonés "Velvet Candles", cuyo repertorio aúna clásicos del rock con composiciones propias. Ese día será también la inauguración oficial de las fiestas ya que a las nueve de la noche se desarrollará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Entre los artistas que actuarán a lo largo de esos días están: Rozalén, Rodrigo Cuevas, "The Soulers", "Querida Margot", José Manuel Iglesias, "Modestia Aparte", "Nacha Popo", "Seguridad Social", "Hevia Busindre Reel", Ángel Stanich, Alvaro Luna, "Naibe New Beaters, Nil Moliner, Enol, "Muchachito Bombo Infierno", Mina Longo, Donna y las Dinamos, "Ilegales", Falete, "La Plazuela", Meute, The Sacreed Souls y Juan Magán.