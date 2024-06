La zona "prime" comercial de Gijón se llena de grandes marcas pese a los altos precios

Una ciudad que por su crecimiento está llamando la atención de grandes marcas multinacionales, "como las grandes capitales", pero en la que el comercio de proximidad, en especial en los barrios, está en plena decadencia por la falta de relevo generacional. Esa es, en líneas generales, la radiografía que hacen agentes inmobiliarios y comerciantes del mercado de locales comerciales de la ciudad. "Hay una zona ‘prime’, en la que los precios son altísimos pero, aun así, los bajos vuelan; y luego está el resto, donde cada vez son más los locales vacíos", resumen.

Esa zona "prime" de la que hablan los expertos inmobiliarios tiene su epicentro en la calle Corrida. Especialmente en el "tramo Inditex", el segmento que va desde la plaza del Carmen a la del Seis de Agosto, denominado así por la concentración de tiendas de textil, varias de ellas del grupo empresarial fundado por Amancio Ortega. "Es la zona más cotizada y la que tiene los precios más altos. Se pueden pagar alquileres que van de los 5.000 a los 20.000 euros", explica Eugenio Santamaría, socio fundador de la agencia inmobiliaria Tessier y Santamaría, especializada en la comercialización de este tipo de propiedades.

A esa zona le siguen el resto de tramos de Corrida, "donde se concentra más hostelería", y donde los alquileres se sitúan, de media, entre los 2.000 y los 5.000 euros. "En todo este área, así como en calles aledañas, hay mucha demanda. Un local no se queda vacío más de un par de meses", explica Santamaría, que asegura que, esta cuadrícula del mapa gijonés, el corazón comercial de la ciudad, está llamando la atención de grandes marcas internacionales. Y pone varios ejemplos: Starbucks, que abrirá en la calle San Bernardo número 70, en Begoña; la pastelería Manolo Bakes, propiedad el futbolista Álvaro Morata, que se instalará también a muy pocos metros de allí, en Menen Pérez; o 100 Montaditos, que ocupará el local de una antigua chocolatería en Corrida.

"Que las grandes marcas se fijen en Gijón es porque consideran que la ciudad está en auge y crecimiento. Porque hay mucho dinamismo", resalta Santamaría, que explica el modus operandi de firmas como Starbucks para asentarse en una localidad. "Por lo general ellos te dan unos parámetros y tú les haces la labor de búsqueda y rastreo. Siempre buscan zonas ‘prime’ porque, además de ser zonas de paso, se trata de ubicaciones que también les dan posicionamiento y relevancia", abunda.

César Nozal, de la agencia La Playa, hace la misma lectura del mercado en esa zona que en la jerga de los profesionales del sector llaman "prime". Una realidad que, explica, es totalmente antagónica a la que viven otras zonas de la ciudad. "Si te sales de Corrida, Los Moros, Uría o Menéndez Valdés, hay dificultad para alquilar un local. La crisis del comercio tradicional y los nuevos hábitos de compra, ligados a internet, están haciendo mella", explica sobre una coyuntura que no achaca a los precios del mercado. "Es más una cuestión de falta de relevo generacional", apunta.

"Debería facilitarse que profesionales que trabajan en pisos se trasladen a bajos", proponen los comerciantes

Para David Álvarez, de la Agencia Álvarez, todo lo dicho anteriormente se cumple al dedillo, aunque establece algunas excepciones. "Sí hay ciertas calles en los barrios, como la avenida de la Argentina, en La Calzada; o la avenida de El Llano, en El Llano; que siguen teniendo tirón, pero la situación ha bajado mucho", explica, de una circunstancia que, entiende, afecta tanto al mercado de venta como al de alquiler. "Hace 15 o 20 años, cuando se hacía una promoción, los bajos comerciales eran lo primero que se vendía. Antes, tener un local era un activo, porque tenían mucha rentabilidad, ahora, como quien dice, tener un bajo es tener un problema", señala.

"Lo que está ocurriendo en Gijón es lo mismo que está sucediendo en toda España: que el pequeño comercio está cerrando porque no hay relevo generacional. Ver locales vacíos es algo que está pasando y que va a seguir pasando, y que debemos afrontar con naturalidad", afirma Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes, quien explica esta circunstancia con estadísticas nacionales "que en Asturias serían muy similares, incluso un poco peores": "El 35% de los pequeños comerciantes tiene más de 55 años, solo el 18% de ellos tienen familiares trabajando con ellos y el porcentaje que cuenta con asalariados es del 29%, por lo que todo apunta a que la situación, en este sentido, no irá a mejor", argumenta para dar explicación a esos cierres de establecimientos.

Para Moreno, el incremento de locales vacíos, especialmente, en los barrios, también está provocando "un desplazamiento hacia calles más calientes". "Se dan muchos casos de que entra una nueva generación en el negocio que, ante ese aumento de locales vacíos, decide trasladarse a una localización mejor, aunque siga con la misma empresa", afirma Moreno, de un fenómeno que, augura, "generará concentración de negocios en ciertas calles de los barrios", dando lugar así a nuevos ejes comerciales.

Ante este exceso de locales comerciales vacíos, Nozal propone como posibilidad darles una nueva vida como viviendas. "Siempre que cumplan con la normativa urbanística, tendría sentido. Quizás no sería una medida a aplicar en cualquier calle o local, pero sí podría ayudar a paliar el déficit de vivienda que hay en Gijón", propone el experto inmobiliario. Esta posición también es apoyada por Álvarez. "Es una opción que no veo mal. Eso sí, habría que dejar bien claro en cuáles sí y en cuáles no, atendiendo a alturas, accesos...", advierte.

Esta propuesta no gusta a Moreno. "Por un lado, porque pueden acabar convertidas en viviendas turísticas. Y por otro, porque terminarían por quitar movimiento comercial a las calles, y eso es perjudicial para los establecimientos", razona, al tiempo que hace otra propuesta: "Habría que potenciar que los profesionales que desarrollan su actividad en pisos bajen a la calle. Es algo que ya ha ido pasando con las peluquerías, los fisioterapeutas o los dentistas. Eso sí, seguramente habría que subvencionar y poner facilidades a estos traslados que, además de generar movimiento en las calles, también ayudarían a liberar vivienda".

Apuntes "Zona prime". El entorno de la calle Corrida es considerada por los expertos inmobiliarios como la zona más atractiva a nivel comercial de la ciudad y la que llama la atención de grandes marcas. Barrios. Las jubilaciones de comerciantes sin relevo generacional generan cierres de locales y hace que en los barrios haya concentración de comercios en lo que los profesionales denominan "calles calientes". Multinacionales. Firmas de prestigio como Starbucks o Manolo Bakes preparan su desembarco en la ciudad, atraídas por el crecimiento económico y turístico de Gijón en los últimos años.

