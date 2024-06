Impulso a la reforma en Gijón del colegio de Los Campos y la Sindical de Contrueces

A algo más de 9,2 millones de euros se eleva la inversión a la que ayer dio impulso el gobierno local de Foro y PP a través del desbloqueo de dos importantes obras que llevaban meses enredadas entre reformas de proyectos y rescisiones de contratos que impedían que se pusieran en marcha. Dos obras –la reforma integral del colegio Los Campos y la primera fase de la rehabilitación de la Obra Sindical de Contrueces– que tienen en común tener financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero, ojo, que la Junta de Gobierno haya dado su visto bueno a sus correspondientes licitaciones no solventa todos los problemas.

Igual que ocurriera hace unas semanas con el colegio de educación especial de Castiello, la Junta de Gobierno aprobaba ayer la licitación de las obras de reforma integral del colegio público de Los Campos con la condición de que se desarrollarán sólo si el gobierno de España concede al Ayuntamiento la prórroga que le ha solicitado para su ejecución. "Sin esa prórroga no es que no las podamos acabar en plazo, es que casi no las podemos empezar", explicaba ayer el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Sin esa subvención, además, sería imposible para el Ayuntamiento asumir ahora el total de la obra. A través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de edificios (PIREP) Gijón recibió una subvención de tres millones para ese proyecto. A los que el Ayuntamiento debe sumar otros tres ya que el coste estimado tras concretarse el diseño definitivo de la obra es de 6.026.048 euros, impuestos incluidos.

La reforma, con una duración de 15 meses y presentada a una convocatoria de fondos europeos bajo el concepto "Nuevo modelo energético, nuevo modelo educativo", fija en el polideportivo una de sus actuaciones más singulares con la sustitución de la cubierta para colocar una plana y de madera que sirva de apoyo a una instalación fotovoltaica, al tiempo que se recubre con una malla vegetal su fachada. Se cambiará, además, toda la urbanización exterior para generar patios activos, espacios ajardinados y huertos urbanos que acerquen la naturaleza a los alumnos y se reformulará el acceso desde la calle Alarcón con una escalera que se convierte en graderío para convertir la entrada en espacio de convivencia

También cuenta con apoyo de fondos europeos la rehabilitación de la denominada Obra Sindical de Contrueces en el marco de las operaciones de barrios degradados, que ya se anticiparon en Tremañes, Portuarios y Monteana. El cambio de gobierno coincidió con la petición por la anterior adjudicataria de una modificación del proyecto al entender que no se ajustaba a la realidad encontrada. La opción final pasó por rescindir ese contrato. Ahora, tras meses de parálisis ayer la Junta de Gobierno, también fuera del orden del día como en el caso de Los Campos, declaraba el trámite de urgencia para su licitación abriendo el procedimiento para seleccionar a la nueva constructora. Hay que tener en cuenta que a la empresa la contratan las comunidades de vecinos, pero la selección corre a cuenta del Ayuntamiento para garantizar la transparencia y libre concurrencia de una contrata que se financia totalmente con dinero público.

El presupuesto queda fijado ahora en 3.236.713 euros a repartir en tres anualidades. Para este ejercicio el Ayuntamiento ha autorizado ya un gasto de algo más de un millón. La aportación de fondos europeos alcanza los 1,7 millones y la previsión municipal es que, pese al retraso, se puedan cumplir los plazos que marca Europa sin tener que pedir ninguna prórroga y ajustándose a un plazo de ejecución que se prolonga hasta mediados del año 2026

Esta primera fase de las obras afecta a 60 viviendas de seis portales de la calle Río Cares que forman parte de ese grupo residencial de 250 viviendas que dan a las calles Ronda Exterior, Irene Fernández Perera, Río Cares y Río Narcea.

La Federación de Concejos asume el servicio de socorrismo en las playas de Peñarrubia y Estaño Nueve asuntos se incorporaron ayer a un orden del día de la sesión semanal de la Junta de Gobierno que estaba integrada por diez puntos. Asuntos fuera del orden del día que no solo dieron para aprobar las licitaciones de las reformas de la Sindical de Contrueces y el colegio de Los Campos. Los ediles de Foro y PP también autorizaron el encargo a la Federación Asturiana de Concejos del servicio de socorrismo en Peñarrubia y Estaño entre el 15 de junio y el 1 de septiembre por 52.642 euros, el convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes por 400.000 euros para el desarrollo del plan de digitalización del comercio de este año, un ajuste en la plantilla de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la incorporación de tres consejeros a la Empresa Municipal de Promoción Económica y Turística (PETSA): Pedro López Ferrer en representación del Ayuntamiento y Javier Martínez y Enrique Jáimez en la de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Dentro del orden del día, se había aprobado el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad electrónico para la nueva Comisaría de la Policía Local con un presupuesto base de licitación de 1.054.698,92 euros, la revisión de precios del contrato del servicio público de comedor en los centros escolares de 2º ciclo de educación Infantil y Primaria con una subida del 3,3% y el nombramiento de Mónica Oviedo Sastre, como titular, y Alejandro Catrain Fernández, como suplente, para el Consejo sectorial de Movilidad.

