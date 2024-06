La suciedad se agrava bajo Carlos Marx

Una de las zonas más degradadas de la ciudad, que sigue su particular descenso a la miseria. La basura, las ratas y todo tipo de excrementos proliferan en la rampa baja el viaducto de Carlos Marx. El lugar vuelve a estar habitado desde hace unos días. Varias personas duermen de nuevo entre los desechos después de que la zona quedara desierta hace varias semanas. Se vació por el revuelo policial que provocó la detención de un hombre cuya novia denunció que la había intentado quemar viva, pese a que luego lo negara ante el juez. La situación genera preocupación entre los colectivos sociales, pero también entre los viajeros de la estación de Sanz Crespo y los profesionales que orbitan en torno a ella, como los taxistas. Todos ellos reclaman una solución digna para las personas que ahí malviven. "No son condiciones para estar", aseguran.

Una de estas personas es Daniel Vega, taxista desde hace 20 años. Ayer esperaba el segundo de fila en la zona habilitada para el gremio al pie de la estación, aguardando con la ventanilla bajada a algún viajero en busca de destino. "Este es el recibimiento que le damos a la gente que viene a pasar unos días a la ciudad", afirma respecto a la rampa bajo el viaducto, que observa a través de su parabrisas. Vega para mucho en esa zona. Así que ha visto unos cuantos conflictos en la zona. Eso sí, matiza que la mayoría de ellos (lo mismo dicen el resto de personas) suelen ser entre los habitantes de la rampa y rara vez involucran a otras personas, como las muchas que van de tránsito por ese lugar. "No creo que para ellos sea tampoco muy digno el tener que estar en esas condiciones", afirma el taxista.

María Frey coge habitualmente el mismo tren. Vive en Monteana así que se monta en el tren que va a Oviedo y se baja al llegar al apeadero de la parroquia. Hacía tiempo ayer ojeando su móvil en las escaleras de acceso a la estación, buscando la sombra, cerca de la escultura "Espacio Exterior". "La zona está muy mal. Lleva mucho tiempo así y ahora va a peor", analiza. Frey considera que el entorno no es válido para que lo habiten personas. "No pueden estar ahí, se debería de intentar arreglar de alguna manera", cuenta la joven. Frey, como el taxista anterior, también está al tanto de que en el lugar los conflictos entre estas personas, solo entre ellos, está a la orden del día. "Es habitual escucharlos gritarse", sostiene. La mujer reclama una solución cuanto antes. "Hace falta que les habiliten algún tipo de recurso porque tal y como está ahora este espacio es muy desagradable", afirma la mujer, antes de meterse en la estación de tren y seguir su destino.

La situación bajo el viaducto de Carlos Marx no pasa desapercibida para los colectivos sociales de la ciudad. La zona la visitan todas las semanas profesionales del equipo de calle de Mar de Niebla. Irma Benito es una de ellas. "Desde que pasó lo de la agresión hasta ahora las cosas apenas han cambiado. La situación sigue siendo muy similar", desgrana. Benito explica cómo es la realidad de las personas que viven bajo el puente. "Son realidades muy complejas. La calle deja mella en el plano físico y en el plano psicológico", expresa en referencia a los problemas con las drogas y la salud mental. El problema de acceso a la vivienda es uno de los factores que explican, para ella, lugares así. "Alquilar una habitación está en torno a los 340 euros. ¿Cómo lo hace una persona que tiene una ayuda de 400 euros?", se cuestiona. "A veces dejar el circuito es complicado. Gijón tiene aquí un problema de ciudad", matiza.

De forma parecida se expresa Irmin García, otro viajero. Es de Avilés, pero conoce bien Gijón porque estudia en la ciudad. "Esto lleva así ya años y no hay un cambio para nada. No tiene nada que ver con el Albergue, que no molesta para nada. Al contrario, lo que hace es ayudar", comenta. "No son condiciones higiénicas para que vivan personas. Se debería hacer algo. Están ahí como si fuera un campamento. No es digno", dice García sobre la rampa bajo el viaducto de Carlos Marx, que tiene, por otro lado, los días contados.

