El vial de Jove vuelve al salón de plenos en un orden día que incluirá vivienda, salud mental, ejército y derechos LGTBI+

Al Pleno no irá, pese a que así se había anunciado en la sesión del mes pasado, la reprobación del concejal Guzmán Pendás que, como responsable de Cooperación Internacional, impulsaba IU tras ver rechazadas en dos ocasiones iniciativas en favor de dar ayudas a Palestina. La concejala Noelia Ordieres comunicaba ayer que esa reprobación no se concretaba tras haber llegado a un acuerdo con Pendás para tramitar una ayuda de emergencia para la franja de Gaza. La cuantía que se baraja es de 100.000 euros, aunque eso depende de la decisión final que se tome desde la concejalía de Hacienda, que lidera la forista María Mitre. Tampoco está claro cómo se gestionará esa ayuda. Si a través de alguna de las entidades que IU fijó en sus anteriores iniciativas que no salieron adelante o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la vía que considera más oportuna el concejal de Cooperación Internacional. En todo caso, la concejalía de Pendás sí ha manifestado su voluntad política de tramitar esa ayuda ante la situación de emergencia.