"Además de alimentar, en la Cocina Económica también tenemos que escuchar y acompañar"

El teléfono de Rafael Piñera (Gijón, 1977) echaba ayer humo. Era el día después de hacerse público que a partir del 1 de septiembre será el nuevo director de la Cocina Económica y recibió "muchos, muchísimos" mensajes felicitándole por el nuevo reto en una entidad con la que comenzó a colaborar cuando tenía solo 19 años y de la que en estos 28 nunca se ha desligado: "Con mayor o menor intensidad, siempre he estado vinculado".

–¿Cuánto ha cambiado la Cocina Económica desde que llegó por primera vez, cuando tenías 19 años, hasta hoy?

–Nuestra realidad ha cambiado por completo. Piense que cuando yo empecé, aquí no había ni ordenadores ni móviles. Pues desde eso, que es un detalle objetivo, hasta una profesionalización del equipo, que todavía no está acabada, a todos los cambios en el contexto social que se han producido, ha cambiado el perfil del usuario, de cómo percibe la sociedad la pobreza...

–Explíquese.

–Por ejemplo, la mirada que se tiene hacia la pobreza ha pasado de a ser una mirada mucho más justa. Antes era más de "te doy lo que me sobra", y ahora vamos hacia una mirada en la que la pobreza se entiende también desde una percepción de la justicia social. Ya no pensamos que el pobre es pobre porque quiere, sino porque ha nacido en un entorno con una circunstancias concretas, y que a lo largo de la vida se ha encontrado con situaciones que no ha sabido superar.

–¿Y en su trabajo?

–También. Por ejemplo, en la Cocina Económica nuestra labor no es solo la de alimentar a los usuarios en el comedor social. Nuestra labor también es escuchar, hablar, ser acompañantes... Tampoco tenemos que ser meros solucionadores. Debemos ayudarles en ese proceso, pero quienes lo hacen son ellos.

–¿Qué será lo primero que va a hacer cuando tome posesión?

–En primer lugar, poner en valor todo el trabajo hecho por los equipos anteriores. Y, por supuesto, escuchar, aprender y ponerme al servicio de un equipo que también tengo como objetivo potenciar.

–Releva a sor Marisela Cueto.

–Es una persona de una generosidad absoluta, que ha hecho que la asociación esté donde está. Marisela es de formación trabajadora social, y eso también le permite ver y analizar la realidad y dar una respuesta muy acertada a los problemas. Para mí es una maestra y un referente, tanto en lo social como en lo espiritual. Me parece que es una garante de la espiritualidad vicenciana. Por supuesto, lo que me nace es un profundísimo agradecimiento, tanto por el tiempo que ha acompañado a la cocina económica como el que me ha acompañado a mí. Ahora, en el proceso de traspaso, me parece una mujer de una elegancia superior.

–¿Cuántos usuarios tiene actualmente el comedor social?

–Estamos dando entre 450 y 500 comidas y cenas, un número muy grande, que ha crecido en los últimos tiempos. Además, tenemos un piso de acogida, hay un centro de media estancia, pisos para familias, un taller ocupacional y también una clínica odontológica, que es otro servicio que presta la entidad y que quizás no toda la ciudadanía conoce. En todos se percibe ese incremento de la demanda y en todos hay lista de espera.

–¿Tienen medios para hacer frente a este incremento?

–Evidentemente, si la demanda aumenta, la financiación tiene que aumentar. Partimos de que la asociación es muy querida por la ciudadanía y por las administraciones y confiamos en que podamos llegar a mejorar los acuerdos.

–¿Y las infraestructuras de las que disponen? ¿Son suficientes?

–Tenemos unas instalaciones buenas, dignas, pero quizás es una ocupación pensar en las instalaciones desde el paradigma de tener a la persona en el centro y lo importantes que es tener espacios bien cuidados, de protección, de seguridad y más pensados en el individuo que en el colectivo. Un sueño puede ser que algún día tengamos los recursos para poder adaptar algunos de nuestros servicios a los que se llama el principio de desinstitucionalización, que pasemos más de una imagen de institución a una imagen más acogedora, más pensada en lo personal.

–¿Hay relevo generacional en el voluntariado?

–Actualmente tenemos entre 80 y 90 voluntarios, que es una cifra considerable. Y sí, es cierto que se trata de gente con experiencia, pero yo no veo que la edad sea un problema, todo lo contrario. La edad es experiencia y es positivo. Y también es cierto que continuamente se están incorporando jóvenes.

–Su llegada a la Cocina Económica implica también su salida de la Fundación Hogar San José, a la que llegó en 2005. ¿Qué balance hace?

–Lo que planteamos a nuestra llegada fue un proceso de cambio. Por un lado, repensar el modelo educativo para adaptarlo a los nuevos tiempos; formar al equipo de profesionales y cuidarlo; y disponer de unas infraestructuras que dieran respuesta a este nuevo modelo, todo ello con una gestión que permitiese la sostenibilidad de la institución. Al final creo que dignamente hemos hecho un proceso de cambio interesante y que se puede ver. Y aunque quedan muchos flecos, las bases y los mimbres están ahí.

Suscríbete para seguir leyendo