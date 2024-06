Llados, Platón y un padre llevando un ramo de flores por el cumpleaños de su hija: así fue la final de la Liga de Debate de Gijón

Con todos los participantes de la sexta edición de la Liga de Debate escolar sobre las tablas del teatro Jovellanos, con el nerviosismo de no saber todavía quien era el ganador de tan importante cita y con la sorpresa de que era algo que ni ella se espera. Ni la protagonista. Gabriel Cañada, el padre de Blanca Cañada, un alumno de primero de Bachillerato del IES Jovellanos, protagonizó el momento más emotivo de la final del campeonato, celebrado esta mañana en el teatro gijonés. El padre de la joven, una de las participantes en la final, subió a última hora al escenario con un ramo de flores para su hija. ¿El motivo? Felicitarle así el cumpleaños a la joven, que es mañana. "Sabía que traía el ramo, pero no que iba a dármelo en el escenario", comentó la adolescente, tras llevarse uno de los grandes aplausos del teatro.

El otro gran aplauso fue para los componentes del equipo del IES La Laboral. Este centro fue el gran ganador de la jornada. Primero, porque superó con holgura la semifinal que le enfrentó al IES Montevil y segundo porque logró llevarse el primer puesto del torneo tras ganar la final al IES Mata Jove. Además, Olaya Rendueles, la capitana de esta formación, se llevó el trofeo que la acredita como mejor oradora de Gijón de su edad. "No me di ni cuenta de que me lo habían dado", exclamó la joven, con la copa de la mano. La sexta edición de la Liga de Debate terminó de esta forma, ya convertida en un clásico del fin de curso gijonés. Este año los institutos participantes tuvieron que discutir sobre si los influencers eran o no, valga la redundancia una buena influencia para los jóvenes o, incluso, si esta capacidad de influencia era tal.

Los debates siguieron el formato de otros años. Es decir, un primer turno de presentación, refutaciones, preguntas y por último la conclusión. Todos rayaron a gran nivel pero, como ha sucedido otras veces, al IES La Laboral y al IES Mata Jove les tocó defender en la final justo el tema contrario del que les dio el pase. Es decir, mientras que en semifinales los de La Laboral defendieron que estaban a favor de los influencers, en la final les tocó apostar por lo contrario. Demostraron, por tanto, tener los argumentos bien afilados para convencer en las dos ocasiones al jurado, esta vez conformado por antiguos participantes. Al acto acudió también la concejala de Cultura, la forista Monserrat López Moro.

Los choques fueron muy entretenidos. El Jovellanos defendió la postura a favor en la primera semifinal contra el Mata Jove. Los estudiantes del centro alegaron que los influencers tienen "capacidad para llegar a mucha gente" y que eso sirve para conectar a personas diferentes. Mientras, los de la zona oeste abogaron por remarcar que los influencers no son más que el reflejo de quienes les siguen. Usaron, para ello, un pequeño espejo de tocador. El uso de elementos estuvo a la orden del día. Emplearon todos los centros antifaces, balones, pesas, y todo tipo de estudios para afianzar sus posiciones. En la primera semifinal, los dos equipos no rehusaron el responder preguntas del contrario, algo que se relajó en los siguientes envites.

Se dieron buenos y muchos argumentos. El Mata Jove llegó a citar a Naomi Klein y el IEs Montevil a Platón y a Sócrates. Salieron a relucir algunos malos ejemplos de influencers como Marina Yers o Amadeo Llados. Los alumnos también supieron jugar con el escenario, de tal forma que se movieron con él con total libertad, dominando el espacio y también llegaron a bajar entre las butacas.