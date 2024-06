Gijón, cerca de perder el torneo ATP de tenis: la empresa israelí que lo organiza se niega por el reconocimiento de Palestina

El torneo ATP 250 previsto del 3 al 9 de noviembre en Gijón corre serio peligro después de que la empresa Watergen, patrocinadora y organizadora del mismo y de nacionalidad israelí, comunicara que renuncia a su organización debido a las tensas relaciones diplomáticas entre España e Israel y alegando problemas de seguridad. Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, desveló ayer que Watergen se puso en contacto con el Consistorio gijonés para anunciar su renuncia, lo que obliga al Ayuntamiento y a la Federación Asturiana de Tenis a buscar contrarreloj el millón de dólares que aportaba la misma para que el torneo pueda celebrarse.

"La empresa Watergen nos ha comunicado su decisión de no hacerse cargo de la organización de la prueba. Las razones que esgrimen son las últimas decisiones tomadas por el Gobierno español sobre el reconocimiento del estado palestino. Watergen es una empresa israelí que está amenazada por Hamás y que nos ha dicho que no quieren verse salpicados por un conflicto diplomático entre España e Israel y mucho menos verse afectados por amenazas terroristas o de boicot como recientemente sufrió la representación israelita en la celebración de Eurovisión en Suecia. Quieren garantizar la seguridad". Así anunció Pañeda la situación y añadió que "por parte de este Ayuntamiento y también de la Federación Asturiana de Tenis hemos tratado de convencer a Watergen, pero sin éxito, para que la organización del torneo siguiese adelante dejando al margen las cuestiones políticas".

El concejal reiteró que "no tiramos la toalla y seguimos trabajando en la búsqueda de patrocinadores y financiación para el torneo y también un organizador. Actualmente existen alternativas, aunque por prudencia no vamos a desvelar nada. Somos realistas y las conversaciones tienen que ser a contrarreloj, pero por cuestiones de organización y logísticas hay que tomar una decisión antes del mes que viene". Por su parte, Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, señaló que "hay un 50 por ciento de posibilidades de que el torneo se dispute". La urgencia de encontrar el dinero es sobre todo para cerrar negociaciones con los posibles jugadores. Castaño se había puesto como fecha tope para ello la disputa del torneo de Wimbledon. El presidente de la territorial asturiana señaló que "hay dos líneas de trabajo muy claras, una es la administrativa y económica y otra la técnica, ésta no se paró y está desarrollada. Pero queda la de contratación de los jugadores en la que sí se había comenzado a trabajar. Nos habíamos marcado el torneo de Wimbledon y los Juegos Olímpicos para tenerla cerrada".

A pesar de todo, Pañeda encuentra un aspecto positivo: "Los dueños de la licencia del torneo nos siguen trasladando su interés de que se siga disputando en Gijón. Nos han dicho que están encantados con la ciudad y la organización del anterior torneo ATP, con las instalaciones y los equipos de trabajo".

Jorge Pañeda también señaló que "en su momento nos dirigimos al Principado para recabar colaboración para el torneo y ahora volveremos a hacerlo".