Ratifican los treinta años de cárcel para un catalán que abusó de una niña discapacitada

Fue condenado a 30 años de cárcel por abusar de una niña de doce años con discapacidad en Gijón y esa será la pena que tenga que cumplir. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de un vecino de Barcelona que fue condenado en 2018 por tres delitos de abuso sexual con acceso carnal con diez años de prisión por cada uno de ellos. El condenado trató de lograr una reducción de la condena aplicando la ley Orgánica 10/2022, la popularmente conocida como la ley del "solo sí es sí", por considerar que esta era más beneficiosa para sus intereses. Sin embargo, el Tribunal Supremo no le ha dado la razón porque aplicando la nueva legislación en realidad debería de cumplir la misma pena de cárcel, pese a que sí cabría reducirle en un año cada una de las condenas. El máximo organismo ha ratificado, por tanto, la condena de 30 años por los tres citados delitos y además ha impuesto al acusado la obligación de hacerse cargo de las costas del proceso por el recurso.

Los hechos sucedieron en 2014. El acusado, que hoy tiene 54 años, contactó con la víctima por internet. La joven, señala la sentencia, tiene un coeficiente intelectual bajo, rayando con el límite. Ello la lleva a ser "limitada y vulnerable", de tal forma que no puede "desplegar estrategias de autoprotección". El reo quedó con la niña en tres ocasiones. La primera fue el 26 de julio de 2014. Viajó desde Barcelona para verla. Sabía que en el momento de los hechos tenía doce años y quedó con ella en un descampado próximo a la estación de tren. Allí comenzó a besarla, tocarla los pechos y los genitales. También le introdujo el pene en la boca y los dedos en la vagina, sin emplear fuerza ni violencia. Quedaron en otras dos ocasiones: el 30 de agosto y el 2 de diciembre del mismo año. Los hechos narrados anteriormente se repitieron. Todo cesó cuando se enteró el padre de la víctima. Se inició entonces una investigación policial que acabó en juicio. La sentencia reconoce que la víctima no tiene secuelas ni el condenado antecedentes.

La Audiencia Provincial lo condenó a 30 años de cárcel por tres delitos de abusos, a diez años cada uno de los delitos. El procesado recurrió la sentencia. Alegó que, con la nueva legislación de la mano, cabría aplicarle una reducción de condena. Es decir, debería ser condenado a nueve años por cada uno de los delitos y no a diez. Si bien, el Tribunal Supremo no accedió a rebajarle la pena porque con una ley u otra debería de cumplir el mismo tiempo de condena. Es decir, el máximo órgano indica que, efectivamente, podría ser condenado a nueve años de cárcel por cada uno de los delitos, pero debido a que, en estas situaciones, tan solo podría estar en prisión el triple de años de la pena más grave y este tiempo no podría exceder los 20 años, el cumplimiento efectivo de condena no se vería disminuido. Incluso, señala el fallo, podrían aplicarse otras penas que aumentarían el tiempo de condena. En consecuencia, el recurso de casación no ha sido tenido en cuenta y la sentencia inicial es la que tendrá que cumplir.